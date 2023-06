Miliardář Šmejc posílí v Polsku. Společnost Entain koupí sázkového lídra

Společnost Entain CEE, ve které vlastní čtvrtinový podíl firma EMMA Capital podnikatele a miliardáře Jiřího Šmejce, koupí polskou sázkovou kancelář STS Holdings za 750 milionů liber (20,9 miliardy korun). Oznámily to firmy Entain a EMMA Capital.

Entain vlastní ve firmě Entain CEE podíl 75 procent, zbývající podíl patří EMMA Capital. Firmy uvedly, že v tomto poměru budou transakci financovat. Akcionáři STS podle dohody obdrží za každou svoji akcii 24,8 polského zlotého (132 korun).

Entain mimo jiné vlastní společnosti Ladbrokes, Coral a bwin a partypoker. Podnik Entain CEE se zaměřuje na střední a východní Evropu, upozornila agentura Reuters.

STS působí i v Británii a Estonsku

STS je jednou z největších sázkových firem v Polsku. Působí na internetu i prostřednictvím poboček. Firma byla založena v roce 1997 a má také licence na provoz v Británii a Estonsku.

Loni její hrubý provozní zisk EBITDA činil 273 milionů zlotých. S akciemi firmy se obchoduje na burze ve Varšavě, přibližně 70 procent akcií drží prostřednictvím svých nadací rodiny zakladatele firmy Zbigniewa Juroszeka a jeho syna Mateusze. Ti souhlasili, že část zisku z prodeje svého podílu investují do Entain CEE výměnou za podíl deset procent v podniku.

