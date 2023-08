Dalibor Martínek: Případ Kazma. Jaký je nejvíc sledovaný film? Lepší otázkou je, jací jsou vlastně Češi

Film, jehož jméno není podstatné, a který vyprodukoval Kamil Bartošek, alias Kazma, trhnul přes víkend návštěvnické rekordy. Všichni jsou překvapení, jaký meteorit se objevil na nebi české filmové tvorby. Do kin nalákal diváky výtvor muže, kterého je těžké nějak označit, rebel nebo podvodník, typický Čech?

Více než 290 tisíc diváků během premiérového víkendu - to je úctyhodný rekord. Žádný český film nevzbudil za posledních třicet let takový zájem. Věhlasní režiséři jako oscarový Svěrák, Hřebejk nebo Zelenka si mohou jenom hryzat nehty při pohledu na čísla návštěvnosti nového českého fenoménu, Bartoškova „filmu“.

Teď, ano, takto brzo, nastane v tomto textu hluché místo. Ale bude jen krátké. Měla by to být recenze. Ale pardon, za film s tak špatným entrée i následnými recenzemi skutečně nechci utrácet peníze. Takže recenze nebude. Lidé říkali, že jde o jakousi sebestřednou exhibici autora, něco o zakopaném autě a o tom, jak autor napálil sázkové kanceláře. Na respektovaném webu filmových recenzí ČSFD má film 51 procent, tedy průměr, což od návštěvy kina odrazuje. Evidentně to však neodradilo masu lidí, kteří kvůli tomuto „dílu“ vyrazili do kin a utratili své peníze.

Zlatokop s propracovaným marketingem

Říká se, že hlavní motivací k návštěvě tohoto filmu není jeho kvalita, ale možnost vyhrát milion dolarů. Každý platící divák prý dostane plastovou kartu, vypadá jako noblesní, černá kreditní karta. Jen jedna z mnoha prý dokáže otevřít onen trezor s milionem dolarů.

Že by jen toto lákadlo, něco jako možnost vyhrát ve sportce, přivábilo tolik diváků do kin? Vlastně je to možné. V době ekonomické slabosti země se lidé pravidelně uchylují k sázení či hazardu. Sázkové firmy to dobře vědí a velmi z toho benefitují. Sazka v době covidu, v roce 2021, vykázala rekordní zisk 1,6 miliardy korun. Přestože možnost výhry se pro jednotlivce rovná téměř nule, lidé to přesto zkoušejí.

Kazma bude patrně dalším zlatokopem, který dokáže díky zdatnému marketingu a pod záminkou možného „bezpracného“ zisku vylákat z lidí ve výsledku miliony korun. Stačí, když přijdete na můj film, a možná zbohatnete. Hezká pohádka, která se pohybuje na hraně podvodu. Statisícům Čechů se však tato hra líbí a přistupují na ni.

Naivní Češi. Naletí každému bludu

Mladí lidé mezi sebou sdílejí na mobilech on-line přenosy, kde na jednom z nich je vidět skleněný box s údajným milionem dolarů v jednodolarovkách. Na streamu jsou také vidět nohy muže z ochranky, který kolem boxu permanentně přechází a peníze „hlídá“. K tomuto boxu v Praze přicházejí neustále lidé, kteří film shlédli a s pomocí získané karty se snaží onen milion získat. Samozřejmě, marně.

Co celá tato epizoda českého filmového průmyslu ukazuje? Za prvé, na kvalitě nezáleží. Když přidáte dobře namíchanou marketingovou omáčku, obsah je zcela volný. Za druhé, v Česku máme, jak se zdá, větší skupinu lidí, než bychom si mysleli, která je ochotná naletěl lecjakému bludu ve víře ve svůj prospěch. Potom se není co divit, že v Česku prosperují kdejací prodejci hrnců či někteří takzvaní finanční poradci. Výuka finanční gramotnosti, jak ji navrhovali někteří politici, by se patrně stejně minula účinkem. Kdo chce věřit, svého pasáčka si vždy najde.

A za třetí, milionářem se nestávají lidé, kteří bezduše poslouchají smyšlenky druhých. Dá se docela dobře předpokládat, že jediným vítězem celé blamáže s jakýmsi filmem bude imaginátor Kamil Bartošek, tak oblíbený v bulvárních médiích a brzy jistě host leckterého televizního pořadu.