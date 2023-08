Kazma porazil i Harryho Pottera. Jeho film vydělává dokonce víc než Anděl Páně

Můžete ho nenávidět. Kazmovi to ale je jedno. Jeho film se stal absolutním fenoménem a jen za první čtyři dny v kinech rozmetal většinu rekordů tuzemské kinematografie. Zastaví ho něco?

Kazmův film ONEMANSHOW: The Movie se stal zdaleka nejúspěšnějším českým filmem v divácké návštěvnosti během premiérového víkendu při uvedení do kin a současně druhým nejúspěšnějším filmem během prvního víkendu v kinech v Česku všech dob.

„ONEMANSHOW: The Movie vidělo během premiérového víkendu v českých kinech 290 tisíc diváků, kteří za vstupenky utratili více než 54 milionů korun,“ uvedl Lukáš Vedral z Bontonfilmu, který je distributorem filmu. Tolik lidí na žádný český film v prvních čtyřech dnech promítání nepřišlo. Dosavadním českým rekordmanem návštěvnosti byl Anděl Páně 2, který během premiérových čtyř dnů vidělo 188 tisíc diváků. Ženy v běhu vidělo v tomto období 177 tisíc diváků a Vyšehrad 173 tisíc diváků.

Jediným filmem vůbec, který Kazmovi v diváckém zájmu premiérového víkendu odolal, je spektákl Avengers: The Endgame, na nějž přišlo v prvních čtyřech dnech 344 tisíc lidí.

Porazil Pottera i odstíny šedi

Kazmův projekt ale přeskočil české uvedení celosvětových trháků Padesát odstínů šedi (256 tisíc diváků), Harry Potter a relikvie smrti - část 1 (248 tisíc diváků), Hobit: Bitva pěti armád (243 tisíc diváků) nebo Avatar: The Way of Water (242 tisíc diváků)

Celovečerní projekt ONEMANSHOW: The Movie vstoupil do českých kin ve čtvrtek 17. srpna. „Při tvorbě tohoto filmu jsem chtěl, aby se nejednalo jen o pasivní zážitek. Chci, aby se diváci zapojili, přemýšleli a stali se součástí příběhu,“ říká Kazma.

