Navýšení kapacity i lety do nových destinací. Letiště Praha investuje desítky miliard do rozvoje

Letiště Praha chce do roku 2033 investovat do svého rozvoje 32 miliard korun. Měla by se tak navýšit jeho kapacita na 21,2 milionu cestujících ročně, přibýt několik desítek přímých leteckých spojení či několik tisíc parkovacích míst. Také by se mělo zrychlit odbavení. Podle průzkumu, který si nechalo letiště zpracovat, podporuje rozvoj pražského letiště kolem 90 procent Čechů.

„Jsme rádi, že ministerstvo financí schválilo aktualizaci naší dlouhodobé koncepce a strategie rozvoje, jejíž součástí je jako jeden z hlavních pilířů záměr rozvoje kapacit letiště. Náklady na realizaci první fáze odhadujeme ve výši 32 miliard korun a rád bych v tomto kontextu zdůraznil, že na žádný rozvojový projekt nepůjdou finance od daňových poplatníků. Všechny vize a plány budeme realizovat z našich financí,“ uvedl generální ředitel Letiště Praha Jiří Pos.

První fáze by měla trvat zhruba do roku 2033 a měla by zvýšit kapacitu letiště. V nynějším stavu bylo kapacitně na hraně v roce 2019, kdy odbavilo 17,8 milionu lidí. Díky rozšíření terminálů bude také možné odbavit v dopravní špičce za hodinu dvakrát více cestujících.

Nové destinace i více dálkových letů

Do roku 2030 podle tiskové zprávy navýší Letiště Praha počet přímých spojení na 200 z nynějších 160. Přibýt by měly i dálkové linky, letiště jich chce mít o 16 více než nyní, tedy 37. Zvýší se i počet parkovacích míst na 10 tisíc z nynějších 6500.

Do roku 2030 letiště počítá se spojením s centrem Prahy novým vlakovým spojením. „Navýšení počtu cestujících se neobejde bez kvalitního spojení s centrem Prahy. Vlaky z Prahy na letiště by měly začít jezdit v roce 2030. Chceme také, aby nová trať z Masarykova nádraží na letiště byla napojena i na pražské hlavní nádraží,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). S dopravou na letiště pomůže také nové trolejbusové spojení, které by mělo být v provozu od příštího roku.

Češi rozvoj letiště podporují

Z průzkumu, který si nechalo Letiště Praha v srpnu zpracovat agenturou Median, vyplývá, že 89 procent Čechů podporuje rozvoj pražského letiště. Podle zástupce agentury Josefa Fišera je to o sedm procentních bodů více než v roce 2019. Lidé podle průzkumu považují za nejdůležitější budování dopravní infrastruktury na letiště, ale také jeho modernizaci a digitalizaci, rozšiřování leteckých spojení do nových destinací, udržitelný rozvoj a rozvoj provozních kapacit.

Na Terminálu 1 by měla vzniknout Centrální bezpečnostní kontrola, stejně jako je na Terminálu 2. „Zlepšíme tím komfort pro cestující, umožníme efektivnější využití kapacit a přesun části Schengenského provozu do Terminálu 1,“ uvedl výkonný ředitel provozu letiště Martin Kučera.

Letos letiště předpokládá odbavení 13,6 milionu cestujících, což by byl nárůst o necelé tři miliony oproti loňsku. S návratem k předcovidovým číslům letiště počítá v roce 2026. V příštím roce cílí letiště na odbavení 14,9 milionu cestujících.