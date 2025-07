Nadaní studenti mohou od Strnadovy nadace získat až 15 tisíc měsíčně

Skupina CSG spouští slibovaný stipendijní program pro studenty vysokých škol, a nejen tuzemských, ale i zahraničních.

Zájemci si od dneška mohou na stránkách CSG Nadačního fondu vyplnit a odeslat žádost o udělení stipendia. Vybraní studenti první stipnedium získají už na začátku akademického roku, tedy v říjnu. Program se týká studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, kteří mají z předešlého ročníku průměr známek do 2,0. Logicky se tedy o stipendia nemohou ucházet studenti prvních ročníků bakalářských studií. Kromě průměru se bude přihlížet též k celkové životní situaci zájemce.

„Podmínkou je, aby byli žadatelé občany České republiky nebo měli platné povolení k pobytu, aby studovali prezenčně a bylo jim do 26 let v případě bakalářského či magisterského studia a do 31 let v případě doktorského studia. Výše přiznaného stipendia se bude stanovovat individuálně, přičemž platí, že maximální částka činí 15 tisíc korun měsíčně. Stipendia budou udělována a vyplácena na celý akademický rok,“ uvádí Adam Valenta, manažer CSG Nadačního fondu.

Primárně hodlá CSG Nadační fond podporovat studenty oborů, které jsou blízké podnikání skupiny CSG, jde tedy zejména o technické a ekonomické obory. Není to ale podmínka, stipendium může proto získat i student netechnického zaměření, pokud splní všechny podmínky pro přiznání stipendia.

„Cílem Nadačního fondu je motivovat mladé lidi, aby studovali obory, které primárně odpovídají zaměření naší skupiny. Abychom tím zvýšili jejich atraktivitu. Studentům poskytneme stipendia, ale nijak si je tím nezavazujeme, aby k nám po absolvování studií přišli. To nám na druhé straně nebrání s nimi pracovat, nabídnout jim například stáž v některé z našich firem,“ říká Bohuslav Přikryl, viceprezident CSG pro vědu, výzkum a inovace a člen správní rady CSG Nadačního fondu.

Pilotní program též pro zahraniční univerzity

Kromě podpory studentů na českých vysokých školách se CSG Nadační fond pilotně zaměří též na podporu studentů na prestižních zahraničních univerzitách. Stipendium bude v tomto případě určeno na částečné nebo úplné pokrytí nákladů na studium, pokrytí životních nákladů spojených s pobytem v místě studia a na cestovní výdaje.

„Vzhledem pilotnímu ročníku podpoříme studenty, které jsme vybrali na základě doporučení a jejich excelentních studijních výsledků. V příštích letech ale již budeme postupovat tak, jako u výzvy určené pro studenty českých škol. Přihlížet budeme též k sociálnímu statusu žadatelů. Naším cílem je umožnit studia talentovaným mladým lidem, kteří by neměli šanci si nákladná studia v zahraničí zaplatit,“ říká Kateřina Petko, ředitelka CSG Nadačního fondu.

Stipendijní program Nadačního fondu doplňuje aktivity, které CSG vyvíjí směrem k akademické obci. Skupina má podepsány rámcové smlouvy o spolupráci s většinou českých univerzit a plánuje s nimi rozvíjet spolupráci na výzkumu a vývoji zaměřeném zejména na přelomové technologie jako jsou umělá inteligence, robotické systémy, zpracování velkých dat či kvantové systémy tak, aby si do budoucna udržela konkurenceschopnost.

CSG Nadační fond založil svou činnost na třech základních pilířích. Kromě podpory vzdělávání též prostřednictvím grantových výzev přispívá jednotkám a sborům dobrovolných hasičů. Třetím pilířem je projekt Podpory zaměstnaneckých projektů, v němž Nadační fond přispívá na charitativní, sportovní či kulturní aktivity zaměstnanců skupiny, které vykonávají ve svém volném čase. Nadační fond je také připraven pomoci těm zaměstnancům, kteří se ne vlastním zaviněním dostali do tíživé životní situace. V letošním roce hospodaří CSG Nadační fond s částkou padesáti milionů korun.

