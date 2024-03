Akce Piana do škol podpoří mladé české muzikanty. Ti dostanou nové nástroje i stipendium

Stát se globální klavíristkou, hrát lidem krásnou hudbu a sdílet svou vášeň k ní to jsou sny pětice talentovaných mladých českých muzikantů. Té nejmladší je 9 let a nejstarší už dosáhl plnoletosti. Díky novému stipendijnímu programu Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF), který provází další ročník akce Piana do škol, se ale sny mladých muzikantů mohou jednou i opravdu splnit. Oba tyto své projekty tento týden odstartovala nadace KKFF s prvním benefičním koncertem 20.března v prostoru Artium na pražské Bořislavce.

Reklama

Finanční stipendium pro své další působení na hudebním poli letos poprvé získá pětice jedinečných mladých klavíristů. Do svého nového stipendijního programu je letos vybral odborný panel rodinné Nadace KKFF. Talentovaní muzikanti si tak budou moci díky stipendiu zaplatit například účast na mezinárodních hudebních soutěžích, odbornou přípravu nebo cestování za svými hudebními učiteli.

Stipendium pro malé i velké pianisty

Mezi nadějnými stipendisty je například teprve devítiletá klavíristka Vivi Nguyen, která už stihla ohromit i mezinárodní publikum v Miláně. Čtrnáctiletého Adama Znamirovského zase proslavil jeho bravurně provedený Griegův klavírní koncert. Stejně stará Nora Lubbadová má za sebou sérii zahraničních vystoupeních na už i na zahraničních podiích v Hongkongu či USA. Mezi vybranými klavíristy je i mnohostranný talent se sklony k improvizaci Vladimír Slavíček a nedávno plnoletý Jan Schulmeister, který je i nejmladším pokračovatelem rodinné hudební tradice, která se drží už šestnáct generací.

Devítiletá nadějná klavíristka a stipendistka Nadace KKFF Vivi Nguyen

„Stipendijní fond byl zastřešen odborným panelem, který personálním složením pokrývá jak interpretaci klasické hudby, tak autorskou klavírní tvorbu a její interpretaci bez žánrového omezení. Usedli do něj špičkoví čeští umělci a pedagogové, se zabývající se vrcholovou i elementární hudební pedagogikou,“ říká garant panelu a ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon. V odborném panelu tak podle něj zasedl Ivo Kahánek, Jarmila Holcová, Beata Hlavenková, Tomáš Kačo či prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová a Dana Syrová z Akademie MenART.

Jan Schulmeister

Piana do škol rozdají dalších 17 nástrojů

Pro podporu mladých talentovaných hudebníků slouží také projekt Nadace KKFF Piana do škol, který letos slaví 3.ročník. Jedná se o grantovou výzvu, které se mohou tradičně účastnit umělecké školy (ZUŠ) z celé České republiky. ZUŠ se mohou do výzvy přihlašovat od poloviny března do poloviny dubna, přičemž musí splnit šest základních kritérií včetně vlastní poloviční spoluúčasti například díky veřejné sbírce. Vybírat se bude 17 základních uměleckých škol, které na konec získají dvanáctku pianin značky Petrof a pět klavírů Breeze stejné značky.

Další ze stipendistek rodinné Nadace KKFF Nora Lubbadová

Takováto byla atmosféra na koncertu Ondřeje Pivce v Artiu

Projekt Piana do škol vznikl v září roku 2000 v reakci na to, že po návštěvě předsedy českého senátu Miloše Vystrčila na Taiwanu již vyrobené nástroje odmítl čínský klient. Nadace se tehdy rozhodla věnovat nástroje v hodnotě 5,3 milionu korun 11 českým uměleckým školám. Na základě následně vyhlášené grantové výzvy se pak zjistilo, že i dalších 45 škol má nevyhovující nástroje, a proto se spustila veřejná sbírka, do které se v roce 2021 sešlo téměř 10 milionů korun. V průběhu obou ročníků sbírky získalo 78 základních uměleckých škol celkem 81 nástrojů, z toho 70 pianin a 11 klavírů značky Petrof v celkové hodnotě 32 milionů korun. Projekt měl přímý dopad na 8 tisíc žáků hry na klavír, 620 pedagogů a 46 tisíc dalších žáků uměleckých škol.

Oba projekty, stipendijní program i Piana do škol, byly vyhlášeny při zahájení série „odvážných“ benefičních koncertů v novém koncertním prostoru Artium na pražské Bořislavce. Prvním koncertem série zde bylo vystoupení českého muzikanta Ondřeje Pivce, který dlouhodobě působí v USA. V dubnu pak zde zahraje Dan Bárta a v květnu jedinečný Laco Déczi.

Nejlepší český pianista Ivo Kahánek byl hostem pořadu Victory Club: