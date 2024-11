Kdo letos získá českou Nobelovku?

Už 21. listopadu proběhne slavnostní předávání prestižního ocenění Česká hlava.

Reklama

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen, nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

Národní cenu vlády Česká hlava letos získá Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR za mimořádný přínos ve výzkumu spintroniky.

Tomáš Jungwirth je také držitelem ceny Nadačního fondu Neuron za významný vědecký objev v oboru fyzika z roku 2018. Profimedia

Čeští vědci mají unikátní metodu výroby metanolu. Otestujeme ji na ropných polích na Blízkém východě, říká její autor Jiří Dědeček Leaders Čeští vědci jsou kousek od přelomové technologie. Pomocí inovativní metody by lidstvo mohlo velmi levně z metanu vyrábět metanol, čímž by se snížilo množství spotřebovávané ropy a emise skleníkových plynů. Česká metoda, která vzniká v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a jejím spin-offu METTOC, by mohla být výrazně levnější než dosavadní procesy výroby metanolu. „První vzorky našeho katalyzátoru se budou testovat pro projekt výroby metanolu z flérovacích plynů na Blízkém východě, a to je první potenciální licenční partner,“ říká šéf výzkumu a člen správní rady METTOC Jiří Dědeček. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zatímco laureáta Národní ceny vlády nominuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a schvaluje ho vláda, o oceněných v dalších pěti kategoriích (Cena Invence, Cena Industrie, Cena Doctorandus za technické vědy, Cena Doctorandus za přírodní vědy a Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem) rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců.

Reklama

Cena se zaměřuje i na projekty, které mají dopad do praxe, kdy nejde o základní výzkum. Například Cena Industrie je určena pro inovující podniky. „Těší nás, že od loňska je partnerem této ceny domácí průmyslový holding Czechoslovak Group,“ říká ředitel projektu Česká hlava Václav Marek.

Cenu Industrie získala společnost Škoda Group za antikolizní systém u tramvají Zprávy z firem Globální průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group je od letošního roku generálním partnerem České hlavy, nejprestižnějšího ocenění udělovaného vědcům, výzkumníkům a inovátorům. Jméno CSG nově nese cena Industrie. Jejím laureátem se za rok 2023 stal podnik Škoda Digital, člen Škoda Group, za svůj antikolizní systém vyvinutý pro tramvaje. Server Newstream byl mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

Strnadova CSG je nově generálním partnerem ocenění Česká hlava Zprávy z firem Ocenění Česká hlava, které je pro české vědce nejvyšším vyznamenáním, získalo na tři roky nového generálního partnera. Projekt podpoří průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada. Cena Industrie udělená v rámci 22. ročníku ocenění tak ponese název Czechoslovak Group. nst Přečíst článek