Nadace Vlčkových již rozdělila 144 milionů. Fungovat začíná i usedlost Cibulka

Odhalením sochy zahradníka zahájila provoz první část rekonstruované usedlosti Cibulka. Jde o kavárnu s velkým venkovním prostorem s herními prvky. Celý miliardový projekt má být hotový v příštím roce.

Pražská usedlost Cibulka, která desítky let chátrala, se otevírá veřejnosti. Ve zrekonstruovaném Domku zahradníka začne od soboty fungovat Café Cibulka. V horním patře Nadace rodiny Vlčkových otevírá školicí a volnočasové prostory, které budou sloužit primárně odborníkům na dětskou paliativní péči. Nadace také pracuje na přeměně zbývající části historického areálu a letos plánuje zahájit stavbu nové budovy dětského hospice. V něm budou moci rodiny s vážně nemocnými dětmi nabírat sílu, prožívat radostné chvíle a bude o ně pečovat tým špičkových odborníků.

Jak bude vypadat Cibulka po rekonstrukci? Podívejte se:

„Dokončit přeměnu celého areálu, který jsme koupili jako totální ruinu před rozpadem, je úkol na několik let. A hodně jsme si přáli, aby Cibulka začala lidem sloužit co nejdříve. Vystihuje to i naše motto: Na každé chvilce záleží. Proto v první etapě otevíráme hotový Domek zahradníka, kterému jsme vrátili jeho podobu z devatenáctého století. Nová kavárna v něm bude sloužit veřejnosti a další prostory pak pečujícím odborníkům i rodičům vážně nemocných dětí, pro které tu budeme pořádat akce. Chceme, aby si na Cibulce mohli už nyní aspoň na chvilku odpočinout a zažít společně pěkné okamžiky,“ říká ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.

Ondřej Vlček končí jako šéf technologického gigantu Gen Digital Leaders Zůstane členem představenstva. Důvodem jeho odchodu je úspěšné dokončení fúze Avastu a NortonLifeLock, ze kterých Gen Digital vznikl. Firma to uvedla v tiskové zprávě. ČTK Přečíst článek

Nadace podporuje rozvoj dětské paliativní péče s cílem, aby byla kvalitní péče dostupná pro každou rodinu s vážně nemocným dítětem. Podle dostupných dat jich v Česku žije 13 až 15 tisíc. Mnoho dalších rodin o dítě vlivem vážné nemoci přišlo a rodiče či sourozenci potřebují pozůstalostní péči, kterou Nadace také pomáhá rozvíjet.

Dětské hřiště u kavárny Newstream Michal Nosek

Dosud programové oddělení Nadace ve všech krajích Česka rozdělilo 144 milionů korun mezi 206 projektů. Peníze míří na podporu vzdělávání, zvýšení kapacit, rozvoje služeb i spolupráce mezi odbornými týmy. Nadace zve do Česka nejlepší odborníky ze zahraničí a zároveň posílá české experty na stáže, aby se tuzemská dětská paliativní péče mohla do pár let dostat na světovou špičku.

Desítky let chátrala. Do konce roku manželé Vlčkovi na Cibulce otevřou kavárnu Reality Zchátralý areál Cibulka se proměňuje. Jeden z objektů se prvním návštěvníkům otevře už na konci roku. Petra Nehasilová Přečíst článek

Před čtyřmi lety Nadace koupila usedlost Cibulka, která do té doby desítky let chátrala. Vlhké budovy plné suti, shnilé trámy a děravé střechy od té doby zachraňuje a přestavuje na Centrum pro rodiny s vážně nemocnými dětmi včetně dětského hospice. Rodiny sem budou jezdit převážně na krátkodobé odlehčovací, odpočinkové pobyty, aby načerpaly sílu do další náročné péče a zažily i chvíle radosti.

„Stále děláme vše pro to, abychom proměnu celého areálu dokončili ještě v roce 2026. Podaří se nám to ovšem jen v případě, že půjde vše podle plánu a nic se nezadrhne ani administrativně,“ říká architekt František Brychta, který stojí za úspěšnou přeměnou Domku zahradníka a je zároveň vedoucím celého projektu Cibulka.

Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Vložili do ní 40 procent svého rodinného majetku, což bylo 1,5 miliardy korun. Nadaci nastavili tak, aby mohla pomáhat dlouhodobě, stabilně a nezávisle – financuje se z výnosů aktiv, která do ní zakladatelé vložili. Díky tomu může existovat a pomáhat i další generace.