Na dividendy bylo, na lidi ne? Odbory chtějí po Volkswagenu přidat
Volkswagen škrtá, propouští a hledá miliardové úspory. Jenže odbory mají pro vedení jednoduchou otázku: proč se šetřilo hlavně na zaměstnancích, když akcionářům mezitím tekly dividendy? Svaz IG Metall proto žádá pro 130 tisíc lidí v Německu pětiprocentní růst mezd.
Odborový svaz IG Metall požaduje po Volkswagenu pětiprocentní zvýšení mezd pro zhruba 130 tisíc zaměstnanců v Německu. Požadavek přichází v době, kdy koncern připravuje rozsáhlou restrukturalizaci a plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě až 100 tisíc pracovních míst.
Vyšší mzdy se mají týkat zaměstnanců závodů v Braunschweigu, Saské Kamenici, Drážďanech, Emdenu, Hannoveru, Kasselu, Salzgitteru, Wolfsburgu a Cvikově, na které se vztahuje kolektivní smlouva.
„Víme, že Volkswagen stojí před velkými výzvami. Odpovědí na ně ale nemůže být zajišťování budoucnosti podniku na úkor zaměstnanců,“ uvedl Thorsten Gröger, který vede IG Metall v Dolním Sasku.
Podle něj se zaměstnanci v posledních letech už museli smířit s výraznými omezeními, zatímco Volkswagen vyplácel vysoké dividendy svým akcionářům.
Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
Převrat ve Škodě Auto. Místo zákazníků teď loví manažery
Zprávy z firem
Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
„Život zdražil, zaměstnanci to cítí stejně“
Na růst životních nákladů upozornila také šéfka vlivné závodní rady Volkswagenu Daniela Cavallová. Německým zaměstnancům spadajícím pod kolektivní smlouvu se podle ní mzdy naposledy zvýšily v květnu 2024.
„Náklady na každodenní život od té doby vzrostly,“ uvedla. „Našich kolegů se to týká stejně jako všech ostatních zaměstnanců.“
Volkswagen chystá historický řez
Požadavek odborů přichází ve chvíli, kdy německý automobilový průmysl čelí vysokým nákladům, přebytečným výrobním kapacitám, rostoucí čínské konkurenci i americkým clům.
Dozorčí rada Volkswagenu tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii koncernu. Automobilka chce mimo jiné zrušit do konce desetiletí až 100 tisíc pracovních míst po celém světě a výrazně omezit počet modelů.
Součástí koncernu je také Škoda Auto. Ta opakovaně uvedla, že nový transformační plán Volkswagenu nemá na její aktivity přímý dopad.
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Změny ve VW je potřeba udělat okamžitě. Byl by na ně potřeba nějaký řezník
Zprávy z firem
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
Volkswagen vyletěl z burzovní elity. Jeho místo zabrala Nokia
Trhy
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.