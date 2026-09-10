Drahý účet Volkswagenu: Propouštění může stát 242 miliard, zavírání továren až 388 miliard
Volkswagen čeká velmi drahá restrukturalizace. Jen rušení pracovních míst do roku 2030 má podle firemních dokumentů stát zhruba deset miliard eur, tedy přes 242 miliard korun. Pokud by automobilka přistoupila i k zavírání závodů, náklady by podle interních odhadů mohly vzrůst až na 16 miliard eur, téměř 388 miliard korun.
Největší úsporný plán v historii Volkswagenu bude mít vysokou cenu. Německý automobilový koncern počítá s tím, že náklady spojené s rušením pracovních míst do roku 2030 dosáhnou zhruba deseti miliard eur, tedy více než 242 miliard korun. S odvoláním na usnesení dozorčí rady a další firemní dokumenty o tom informoval server týdeníku Der Spiegel.
Pokud by se zároveň naplnila hrozba uzavření některých továren, účet by mohl být ještě výrazně vyšší. Podle informovaného zdroje agentury Reuters interní odhady Volkswagenu počítají až se 16 miliardami eur, tedy téměř 388 miliardami korun.
Mluvčí představenstva, dozorčí rady a podnikové rady Volkswagenu ani spolková země Dolní Sasko, která drží v automobilce pětinový podíl a má právo veta, se k usnesení dozorčí rady nechtěli vyjádřit.
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„Nejlepší dům ve špatné čtvrti“
Volkswagen je pod tlakem, aby výrazně zlepšil svou ziskovost. Šéf koncernu Oliver Blume slíbil akcionářům zvýšit rentabilitu tržeb na devět procent. To je úroveň, které automobilka podle Der Spiegelu dlouhodobě nedosahovala ani v lepších časech.
Situaci navíc komplikuje dlouhodobá krize globálního automobilového průmyslu. Blume proto před analytiky zdůrazňuje, že Volkswagen důsledně šetří a složitým obdobím prochází lépe než konkurence. Samotný koncern označuje za „nejlepší dům ve špatné čtvrti“.
Dozorčí rada nedávno po sporech mezi vedením, odborovým svazem IG Metall a Dolním Saskem schválila největší úsporný program v historii firmy. Volkswagen chce do konce desetiletí zrušit po celém světě dalších přibližně 50 tisíc pracovních míst nad rámec už dříve dohodnutých 50 tisíc. Celkem tak může zmizet zhruba 100 tisíc míst.
Stále otevřená zůstává budoucnost několika německých továren. Výroba automobilů by mezi lety 2031 a 2034 mohla skončit v závodech ve Cvikově, Emdenu a Hannoveru a také v továrně Audi v Neckarsulmu.
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Zprávy z firem
Britská automobilka Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně čtyři tisíce pracovních míst a pokusí se ušetřit 1,7 miliardy liber. Firma doplácí na slabší prodeje, americká cla, loňský kybernetický útok i rychlý nástup levnějších čínských značek. Zdaleka přitom není sama. Desítky tisíc míst ruší Volkswagen a zeštíhlují také další evropské automobilky a jejich dodavatelé. Vývoj představuje riziko i pro Česko a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na automobilové výrobě mimořádně závislé.
Miliardy eur za zavírání závodů
Ani zavírání závodů by ale nebylo levné. Vedení podle Der Spiegelu odhaduje náklady na případné uzavření továren ve Cvikově a Emdenu na jednu miliardu eur u každé z nich. U Hannoveru a Neckarsulmu by šlo zhruba o dvě miliardy eur na závod.
Odbory tyto odhady považují za výrazně podhodnocené a mluví o možném „nejdražším sociálním plánu v německých dějinách“. Jako varovný příklad připomínají menší továrnu Audi v Bruselu. Její uzavření při zhruba 3000 zaměstnancích stálo 1,6 miliardy eur.
Jasněji je zatím pouze kolem závodu v Osnabrücku, kterému původně hrozilo uzavření. Většinový podíl v něm získá izraelský fond Aurelius a menší část připadne Dolnímu Sasku. Od léta 2027 by tam mělo přibližně 1200 lidí pracovat na součástkách protiraketového systému pro zbrojovku Rafael.
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