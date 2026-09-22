Dražší peníze zdražují kanceláře. Passerinvest zvedá nájemné na Brumlovce i Roztylech
Vyšší úroky se promítají do cen pražských kanceláří. Passerinvest Group zvyšuje nabídkové nájemné ve všech svých administrativních budovách na Brumlovce a Nových Roztylech o jedno euro za metr čtvereční měsíčně. Úprava se týká i připravovaných projektů. Firma krok vysvětluje dražším financováním, přichází však také v době, kdy je nabídka volných kanceláří omezená a většina rozestavěných ploch už má budoucí nájemce.
Jedno euro za metr čtvereční může působit jako drobná změna. U kanceláří o rozloze tisíc metrů čtverečních ale představuje navýšení nabídkové ceny o tisíc eur měsíčně, tedy o 12 tisíc eur ročně. O tolik nyní Passerinvest posouvá cenovou nabídku napříč svým kancelářským portfoliem na Brumlovce a Nových Roztylech.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Společnost podle svého vyjádření přenáší do nájemného pouze část zvýšených nákladů na financování. Její původní finanční model počítal s postupným poklesem úrokových sazeb. Vývoj se ale obrátil a developer tomu přizpůsobuje ekonomiku stávajících budov i budoucí výstavby.
Oznámení se týká nabídkového nájemného. Samo o sobě tedy neznamená, že všem současným nájemcům automaticky vzroste platba o uvedenou částku. Změny nájemného u již uzavřených smluv společnost ve zprávě neupřesňuje.
Ceny nemovitostí v prvním pololetí roku opět rostly a začínají narážet na svůj strop. Praha už se v novostavbách dostala v průměru přes sto osmdesát tisíc korun za metr čtvereční. Jak zjistila ve své analýze realitní společnost Svoboda & Williams, lidé už nejsou ochotni neustálý růst cen přijímat a poptávka po novostavbách začíná ochabovat.
Jsme u stropu. Češi přestávají akceptovat neustálý růst cen nemovitostí
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Ceny nemovitostí v prvním pololetí roku opět rostly a začínají narážet na svůj strop. Praha už se v novostavbách dostala v průměru přes sto osmdesát tisíc korun za metr čtvereční. Jak zjistila ve své analýze realitní společnost Svoboda & Williams, lidé už nejsou ochotni neustálý růst cen přijímat a poptávka po novostavbách začíná ochabovat.
Místo očekávaného poklesu přišlo dvojí zvýšení sazeb
Obrat v úrokovém prostředí potvrzují údaje Evropské centrální banky. Její depozitní sazba se v červnu zvýšila ze dvou na 2,25 procenta a od 16. září činí 2,50 procenta. Během letošního roku tak vzrostla celkem o půl procentního bodu. Jde o změnu směru oproti předchozímu období, kdy ECB sazby snižovala.
Passerinvest uvádí, že u připravovaných projektů se dražší financování propisuje do ekonomiky bezprostředně. U již provozovaných budov přichází dopad postupně, zejména při refinancování úvěrů. Firma přesto podle svého vyjádření pokračuje v přípravě a realizaci dalších projektů.
„Naším cílem je nastavovat ekonomiku projektů průběžně tak, abychom nemuseli v budoucnu reagovat skokovými změnami nájemného. Proto jsme se rozhodli pro dílčí navýšení o jedno euro za metr čtvereční měsíčně. Celý dopad změny finančního prostředí však do nájemného nepřenášíme,“ říká ředitel rozvoje a obchodu Passerinvest Group Eduard Forejt.
Společnost Passerinvest Group Radima Passera dokončila hrubou stavbu multifunkční budovy Hila na pražské Brumlovce. Jak říká zakladatel firmy, a je to pro něj typické, s Boží pomocí dokončuje unikátní stavbu, kde bude 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a zároveň 71 bytů.
Passer dál staví kanceláře. Na Brumlovce dokončuje dům, který spojí práci a bydlení
Reality
Společnost Passerinvest Group Radima Passera dokončila hrubou stavbu multifunkční budovy Hila na pražské Brumlovce. Jak říká zakladatel firmy, a je to pro něj typické, s Boží pomocí dokončuje unikátní stavbu, kde bude 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a zároveň 71 bytů.
Staví se, ale většina ploch už má nájemce
Rozhodnutí developera přichází v době, kdy pražský kancelářský trh nabízí omezený prostor pro stěhování. Podle Prague Research Forum dosahovala na konci druhého čtvrtletí neobsazenost 5,8 procenta. Meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a volných bylo přibližně 229 tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří.
Ve výstavbě sice bylo zhruba 309 tisíc metrů čtverečních, téměř 58 procent těchto ploch však již mělo zajištěné nájemce. Celkový objem rozestavěných projektů tak nevypovídá o tom, kolik kanceláří bude skutečně dostupných firmám, které nové sídlo teprve hledají. Pro celý letošní rok navíc fórum na konci června očekávalo dokončení pouze 36 700 metrů čtverečních kanceláří, včetně rekonstrukcí.
Také vývoj cen ukazuje rozdíly mezi lokalitami. Nejvyšší dosahované nájemné u prémiových kanceláří v centru Prahy zůstalo ve druhém čtvrtletí na 30 eurech za metr čtvereční měsíčně. Ve vnitřních částech města vzrostlo do rozpětí 21,50 až 22,50 eura. Jde o tržní ukazatele nejkvalitnějších prostor, nikoli o průměrné nájemné nebo konkrétní ceník Passerinvestu.
Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.
Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze
Reality
Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.
Dražší úvěry mohou zbrzdit další výstavbu
Vyšší úroky podle Forejta představují riziko i pro budoucí nabídku kanceláří. Pokud se projekt při nových nákladech přestane developerovi vyplácet, může jeho výstavbu odložit nebo přehodnotit.
„V situaci, kdy zůstává dostupnost nových kancelářských ploch omezená a významná část rozestavěné nabídky je již předpronajata, může zhoršení ekonomiky nových projektů prohloubit nedostatek skutečně dostupných nových ploch,“ upozorňuje Forejt.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
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