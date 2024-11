Muskovi lidé musejí hodně makat a berou málo. Ale vyplácí se to

Nejbohatší člověk světa Elon Musk, který bude mít brzy na starosti šetření v americkém státním aparátu, jde ve svém byznysu příkladem. Lidem platí málo a rád vyhazuje. Ale ti, kdo vydrží, na tom mohou i pohádkově zbohatnout.

Elon Musk vybudoval firmy jako Tesla, Starlink, Neuralink, SpaceX, xAI či X a řadu dalších, které ho vynesly do pozice aktuálně nejbohatšího člověka světa. Pracovat pod ním ale asi není žádný med, rozhodně ne pro lidi, kteří chtějí dobrý plat a teplé místečko, kde se nenadřou. Své o tom vědí například zaměstnanci bývalého Twitteru, nyní sítě X - když firmu Musk koupil, bylo tam osm tisíc lidí, miliardář to poškrtal na současných 1500.

Magazín Business Insider (BI) publikoval rozsáhlou reportáž, kolik si lidé vydělají v Tesle a jak to funguje. „Celý systém je nastaven tak, aby našel takové, ze kterých se stanou fanatici. Co by mohli teoreticky dostat lepší plat jinde, jenže jsou oddaní Tesle,“ řekl magazínu zdroj z Tesly, který zná náborový proces společnosti. Ten je sám o sobě dost složitý. Podle zjištění BI se základní platy pro pozice, jako jsou ředitelé inženýrství a manažeři servisních center v Tesle, pohybují v rozmezí od přibližně 35 tisíc dolarů do 324 tisíc dolarů ročně, dle faktorů, jako jsou úroveň odpovědnosti, zkušenosti, geografická poloha a specifické požadavky dané pozice. Podle Payscale byl koncem října průměrrný plat v celé Tesle 106 tisíc dolarů.

Personalista Tesly, který ve společnosti pracoval až do roku 2024, uvedl, že přijímací proces Tesly pro inženýry — který obvykle zahrnuje minimálně devět pohovorů a může trvat měsíce — a její platová struktura jsou navrženy tak, aby vyřadily pracovníky, kteří chtějí jen odpracovat svou směnu a jít domů. „Je to otázka firemní kultury. Nejde ani o to, jak chytrý jste nebo co všechno znáte. Hledají ochotu učit se a věnovat práci hodiny navíc,“ uvedl.

V Tesle nyní pracuje celosvětově 120 tisíc lidí, loni to bylo 140 tisíc. Kromě toho, že Musk drží rád počet zaměstnanců jen na nejnutnější úrovni, také lidi nepřeplácí. Magazín srovnal medián platů v šesti největších technologických firmách, a lidé v Tesle mají druhé nejnižší, po Amazonu. Ale Amazon zaměstnává řadu lidí z málo placených pozic, jako jsou skladníci a podobně.

Jenže, ono to nakonec není tak hrozné, jak to na první pohled vypadá. Motivovaní a talentovaní lidé se mohou v Tesle stát dolarovými mnohamilionáři. Řadě pozic spolu s nízkým základním platem automobilka nabízí akciové opce - a protože akcie Tesly vzrostly za posledních pět let o tisíc procent, může to být pro toho, kdo zatne zuby, maká a vydrží, pěkné jmění. V logice odměňování tak podle personalistů citovaných magazínem patří Tesla spíše mezi giganty ze Silicon Valley než k automobilkám typu VW či Ford, které dávají lidem konvenční mzdy.

