Musk má na Trumpa stále větší vliv

Nejbohatší člověk světa Elon Musk má stále větší vliv na budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla zpravodajská televize CNN, podle které se Musk zúčastnil Trumpových telefonátů se zahraničními představiteli a také se vyjadřoval k budoucímu personálnímu složení administrativy. Musk, který stojí za sítí X, automobilkou Tesla či kosmickou společností SpaceX, podpořil Trumpovu kandidaturu desítkami milionů dolarů (stovky milionů korun).

V Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago se podle CNN střídají dva druhy lidí. Jedni usilují o práci v nové vládě, ti druzí se zase snaží Trumpova rozhodnutí ovlivnit. Musk nad všemi vyčnívá a v Trumpově sídle je od voleb vidět takřka každý den.

Už minulý týden web Axios a deník The New York Times informovaly, že Musk byl přítomen, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonoval Trumpovi, aby mu pogratuloval k porážce demokratky Kamaly Harrisové. CNN uvedla, že Trump dal telefonní hovor na hlasitý odposlech, takže Zelenskyj mohl Muskovi poděkovat za využívání jeho satelitní sítě Starlink.

V neděli se Musk vložil do boje o křeslo šéfa republikánské většiny v Senátu, když podpořil Ricka Scotta. Scott se jen krátce předtím postavil za Trumpovo vyjádření, že každý republikánský senátor usilující o vedoucí post v Senátu musí souhlasit s procedurou, která prezidentovi při jmenování činitelů umožní obejít Kongres. Budoucí prezident tak chce předejít tomu, že mu demokratičtí senátoři nominace zablokují.

„To je zásadní. Není jiná možnost,“ napsal Musk na Trumpovu výzvu. Scott k Trumpově zprávě uvedl, že s ní stoprocentně souhlasí. „Rick Scott vůdcem senátní většiny!“ reagoval na senátorova slova Musk.

Musk má podle CNN blízko také k miliardářovi Howardu Lutnickovi. Ten má na starosti personální část procesu, kdy Trump přebírá od demokratického prezidenta Joea Bidena moc.

Sám Musk, jak s odvoláním na své zdroje uvedla zpravodajská stanice, neočekává post v nové vládě, protože si udržuje dostatečný vliv zvenku. Pravděpodobné se spíše zdá, že se stane členem nezávislé expertní komise, známé jako blue-ribbon committee. To by mu zajistilo vliv a zároveň by nepodléhal vládním etickým pravidlům, podle kterých by musel kvůli střetu zájmů vložit svá aktiva do svěřenských fondů.

Musk před volbami patřil k největším Trumpovým podporovatelům. Podle dostupných údajů přispěl na jeho kampaň nejméně 119 miliony dolarů (tři miliardy korun).