Musk dravě zainvestuje v Indii. Pro Teslu je to velmi slibný trh

Šéf společnosti Tesla Elon Musk při své návštěvě Dillí, kde se příští týden setká s indickým premiérem Naréndrou Módím, oznámí investici v Indii za dvě až tři miliardy dolarů (47,4 až 71,1 miliardy korun), především do výstavby nového závodu. S odvoláním na dva obeznámené zdroje o tom ve středu informovala agentura Reuters. Tesla se o indický trh zajímá už několik let a její zástupci tuto zemi loni několikrát navštívili.

Reklama

Musk se s Módím setká v pondělí. Viděli se už loni v červnu v New Yorku. Na třetím největším automobilovém trhu světa je zavádění elektromobilů stále v plenkách.

Indickému trhu s elektrovozy, který je sice malý, ale roste, dominuje domácí automobilka Tata Motors. Loni tvořily elektrické modely dvě procenta celkového prodeje automobilů, ale vláda si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 podílu 30 procent.

Tesla již začala hledat prostory pro showroomy v Dillí a Bombaji a její berlínská továrna vyrábí vozy s pravostranným řízením, které chce od letošního roku vyvážet do Indie. Co se týče lokací pro závod, ve hře je stát Tamilnádu na jihu země, dále Maháráštra na západě a Gudžarát, domovský stát Módího. Továrnu plánuje Tesla stavět dva roky, napsala dříve Reuters.

Tesla se znovu bije za bilionovou odměnu pro Muska Leaders Americká automobilka Tesla ve středu požádala akcionáře, aby znovu schválili dohodu o rekordním balíku odměn pro šéfa podniku Elona Muska v hodnotě až 56 miliard dolarů (zhruba 1,3 bilionu korun). Dohodu, která vznikla v roce 2018, začátkem letošního roku zrušil soud ve státu Delaware, připomíná agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Indie minulý měsíc snížila dovozní clo na některé elektromobily s podmínkou, že jejich výrobci investují v zemi alespoň 500 milionů dolarů a do tří let tam zahájí výrobu. Tesla za nižší clo několik měsíců lobbovala, ale narážela na odpor indických automobilek. Automobilky mohou v režimu nižšího cla dovézt až 8000 vozů ročně.

Tesla se potýká se zpomalující poptávkou po elektromobilech na svých hlavních trzích v USA a Číně a zároveň se sílící konkurencí čínských výrobců. Automobilka nedávno oznámila pokles dodávek za první čtvrtletí a nesplnila odhady trhu. Tento týden Tesla informovala, že propustí deset procent svých zaměstnanců.

Chcete elektroauto výhodně? Dva čeští studenti vymysleli, jak na to Zprávy z firem Myšlenka na byznysprojekt vychází z obyčejného blogu o novinkách ze světa elektromobility. Kolem něj vznikla komunita nadšenců a nedlouho poté také firma - evropské online EV tržiště s názvem AutosEU Limited. „Chceme posouvat hranice možného ve světě elektromobility,“ říkají zakladatelé, čtyřiadvacetiletý Jakub Hotěk a o rok starší Kryštof Kněžínek. tzv Přečíst článek

Nový hit od Tesly? Firma v létě představí svůj dlouho očekávaný projekt Zprávy z firem Americká automobilka Tesla představí 8. srpna dlouho avizované robotaxi, tedy vůz bez řidiče. Na sociální síti X to napsal Elon Musk, kterému obě firmy patří. Podnikatel a miliardář Musk se o samořídící vozidla dlouhodobě zajímá a tvrdí, že budou jedním z nejdůležitějších produktů společnosti Tesla. Navzdory slibům ale zatím uplynuly roky bez toho, aby firma takový vůz představila. ČTK Přečíst článek

Tata chce vyrábět baterie do elektromobilů ve Španělsku či Británii Zprávy z firem Indický konglomerát Tata Group zvažuje, že ve Španělsku nebo v Británii postaví továrnu na výrobu baterií do elektromobilů. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedla agentura Reuters. Hodnotu případné investice zdroj nezmínil, Tata se ale podle něj snaží posílit své dodavatelské řetězce v Evropě. Mluvčí automobilové divize Tata Motors uvedl, že společnost spekulace nekomentuje. ČTK Přečíst článek