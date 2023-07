Musk nahrál konkurenci. Z omezení příspěvků na Twitteru těží exšéf firmy, miliardář Dorsey, a jeho Bluesky

Sociální síť Bluesky, za níž stojí miliardář a zakladatel Twitteru Jack Dorsey, zažila o víkendu rekordně vysoký provoz. Za ten mohl z velké části další miliardář a současný majitel Twitteru Elon Musk, který představil dočasné limity zobrazení příspěvků pro některé uživatele na této platformě.

Sociální síť Bluesky, jenž je stále ve fázi beta verze a pouze pro pozvané hosty a za níž stojí zakladatel Twitteru Jack Dorsey, uvedla, že její systémy v sobotu zaznamenaly „zhoršený výkon v důsledku rekordně vysokého provozu“. Na nějaký čas proto pozastavila možnost nových registrací a systémy plně obnovila až následující den, uvedl server CNBC. Neobvyklý zájem byl dán především velkým počtem uživatelů, kteří z Twitteru odešli po oznámení Elona Muska o nových pravidlech této sociální sítě.

Ta zavedla limit na počet zobrazených příspěvků. Ověření uživatelé si jich mohou zobrazit šest tisíc denně, neověření 600 a uživatelé s nově založeným neověřeným účtem pak 300 denně. Musk toto odůvodnil tím, že je potřeba zamezit extrémnímu extrahování dat ze sítě a také manipulaci se systémem. Twitter kromě toho znemožnil čtení tweetů neregistrovaným uživatelům, uvedla agentura Reuters.

Ta později na základě tvrzení marketingových odborníků doplnila, že by současná situace mohla podkopat úsilí nové generální ředitelky společnosti Lindy Yaccarinové přilákat na Twitter nové inzerenty. Mike Proulx, ředitel výzkumu společnosti Forrester, uvedl, že nové limity jsou špatné jak pro uživatele, tak pro inzerenty, tak i pro samotnou Yaccarinovou, která nyní bude mít ještě těžší práci pro to, aby pro Twitter získala zpět důvěru veřejnosti.

Dorsey vrací úder

Bluesky byl původně inkubován na Twitteru v roce 2019, kdy byl Dorsey stále generálním ředitelem. Aplikace běží na decentralizované síťové technologii zvané AT Protocol, která by teoreticky mohla pohánět budoucí sociální aplikace a lépe chránit soukromí uživatelů.

Po odchodu Dorseyho z Twitteru vznikla v únoru 2022 společnost Bluesky PBLLC, kde je Dorsey platí za jednoho ze zakladatelů a členů představenstva. V dubnu téhož roku pak společnost oznámila, že obdržela finanční injekci ve výši 13 milionů dolarů pro svůj budoucí vývoj. Letos v dubnu společnost oznámila, že jí používá více než 50 tisíc uživatelů.

Bluesky není jediným vznikajícím konkurentem Twitteru. Americká internetová společnost Meta, která vlastní například Facebook, ukázala v červnu zaměstnancům plán textové sociální sítě. Chystaná platforma by mohla umožnit uživatelům sledovat účty, které již sledují na Instagramu. Mohla by jim umožnit přivést i sledující z decentralizovaných platforem, jako je mastodon.

