Microsoft a Activision se spojí. Transakce je schválená

Britský antimonopolní úřad schválil převzetí producenta videoher Activision Blizzard americkým softwarovým gigantem Microsoft, protože upravená dohoda podstatně vyřešila dřívější obavy úřadu. Rozhodnutí úřadu odstraňuje poslední překážku k dokončení jedné z největších technologických transakcí v historii, uvedla agentura AP.

Activision v srpnu souhlasil s prodejem svých streamovacích práv firmě Ubisoft Entertainment. Microsoft také minulý měsíc nabídl nápravná opatření, která zmírnila některé přetrvávající obavy. „Nová dohoda zabrání Microsoftu zablokovat konkurenci v cloudových hrách v době, kdy se tento trh rozjíždí, a zachová konkurenční ceny a služby pro britské zákazníky cloudových her,“uvedl britský Úřad pro hospodářskou soutěž.

Spojení v hodnotě téměř 69 miliard dolarů je největším obchodem v herním průmyslu a bylo oznámené loni v lednu. Akvizice spojí sílu Microsoftu na trhu konzolí s herními tituly Activision, jako jsou Call of Duty, World of Warcraft a Candy Crush a má urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce Microsoft bude třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony. Microsoft v červenci prodloužil datum ukončení transakce na 18. října, aby získal více času na získání souhlasu britského antimonopolního úřadu. Server The Verge minulý týden s odvoláním na informovaný zdroj napsal, že Microsoft plánuje transakci dokončit okamžitě po získání souhlasu od britského regulátora.

Microsoft získal od CMA minulý měsíc již předběžný souhlas k dokončení transakce. EU po ústupcích Microsoftu schválila dohodu letos v květnu. Americká Federální obchodní komise (FTC) se snažila zablokovat akvizici u soudu, s požadavkem však neuspěla a soud v červenci žádost FTC na zablokování transakce zamítl. FTC se ale proti rozhodnutí odvolala, což signalizuje, že americký regulační úřad má v úmyslu snažit se dohodu zrušit i po jejím dokončení.