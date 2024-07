Akciové trhy v Evropě kvůli výpadku IT systémů ztrácejí vyšší desetiny procent

Akciové trhy v Evropě jsou dnes v souvislosti s celosvětovým výpadkem IT systémů v obavách a odepisují vyšší desetiny procent. Propad postihl akcie společnosti Microsoft a zejména CrowdStrike. Klesají i ceny akcií některých aerolinek. Ve stejném duchu by se podle oslovených analytiků mělo nést i otevření americké seance.

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost je příčinou krize chybná aktualizace softwaru společnosti CrowdStrike, která byla nainstalována na počítače s operačním systémem Windows od Microsoftu. CrowdStrike je předním světovým poskytovatelem systémů kybernetické bezpečnosti.

„Počítače se systémem Windows, které používají software od CrowdStrike, mají problémy, což se propisuje i do akcií. Zatímco akcie Microsoftu klesají v předobchodní fázi o 1,3 procenta, akcie CrowdStrike se okolo 13:00 propadají o více než 12 procent,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Aktuální výpadky na letištích ovlivňují podle něj nejen ceny akcií, ale mohou také způsobit letištím a leteckým společnostem ztráty.

Londýnská burza v pátek ráno ohlásila technické problémy, které znemožnily publikování zpráv, upozornil makléř Wood & Company Lukáš Novotný. Událost podle něj také negativně dopadla na některé aerolinky, například aerolinky Air France-KLM musela zrušit většinu letů a její akcie se propadají o 1,8 procenta.

Společnosti Microsoft a CrowdStrike pracují na rychlém řešení. Samotné korekce tak mohou být krátkodobé a naopak dobrou příležitostí pro nákup, míní analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Bez výrazné reakce jsou podle něj zatím akcie amerických aerolinek, které požádaly americký Federálního úřadu pro letectví (FAA) o zastavení všech letů. Akcie American, Delta a United Airlines se zatím pohybují kolem čtvrteční uzavírací ceny. To může být však spíše důsledkem toho, že v USA trhy otevírají až v 15:30. Pokud se výpadky nepodaří včas vyřešit, tak po otevření amerických trhů mohou padat i akcie aerolinek. „Evropské aerolinky dnes nemají dobrý den. Akcie Lufthansy aktuálně padají o 1,6 procenta a EasyJet o 2,1 procenta,“ podotkl.

Za částečně povzbudivou zprávu lze podle portfolio manažera Cyrrusu Tomáš Pfeilera považovat to, že nejde o kybernetický útok. V takových situacích platí, že pokud se skutečně ukáže, že jde o izolovaný incident, může titul své ztráty opět umazat. Pokud se výpadek podaří brzy vyřešit, neměl by mít zásadnější ekonomický dopad, poznamenal.