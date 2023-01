McDonald's v Kazachstánu nemá náhradu za ruské maso. Z trhu se stáhne

McDonald's se zřejmě stáhne z kazachstánského trhu, nesehnal tam totiž spolehlivého dodavatele masa.

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's plánuje opustit Kazachstán, po ruské invazi na Ukrajinu totiž nemůže najít náhradu za dodávky ruského masa. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. McDonald's otevřel první restauraci v Kazachstánu v roce 2016.

Na kazachstánské podniky se nevztahují sankce zavedené proti Moskvě, McDonald's ale zakázal svému místnímu franšízantovi odebírat maso od ruských dodavatelů, uvedly zdroje. Všech 24 restaurací ve vlastnictví firmy TOO Food Solution KZ tak v listopadu kvůli problémům s dodávkami pozastavilo provoz. Podnik si nebyl schopen opatřit maso do burgerů od místních ani od evropských dodavatelů a vyšší ceny a náklady na přepravu by znamenaly pro podnik ztrátu. McDonald's se ke zprávě odmítl vyjádřit.

Osud společnosti McDonald's v Kazachstánu také komplikuje majitel franšízy Kajrat Boranbajev, který byl loni v březnu zadržen a obviněn ze zpronevěry. Boranbajev je příbuzný bývalého prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva, který po nepokojích před rokem upadl v nemilost nového vedení. Boranbajev vlastnil také franšízu v Bělorusku, loni ale o licenci přišel kvůli problémům se zásobováním.

McDonald's loni v březnu po ruské invazi na Ukrajinu pozastavil své aktivity v Rusku, v květnu tam pak své podnikání prodal provozovateli a držiteli provozní licence Alexandru Govorovi. Před oznámením odchodu z Ruska působil McDonald's v této zemi více než 30 let. První ruskou restauraci otevřel v lednu 1990 v Moskvě a tehdy byla pokládána za symbol a klíčový okamžik otevírání ekonomiky Sovětského svazu v době, kdy se blížil konec studené války. Govor loni restaurace znovu otevřel pod značkou Vkusno i točka, v překladu Chutně a tečka.

