Mateřskému Volkswagenu se nedařilo, zato Škodě Auto stoupl zisk o čtvrtinu

Automobilce Škoda Auto vzrostl za první pololetí letošního roku provozní zisk na 1,149 miliardy eur (29,2 miliardy korun) z loňských 911 milionů eur (23,2 miliardy korun). Zisk podpořil vyšší prodej, vhodná skladba nabízených modelů a vývoj směnných kurzů, které kompenzovaly růst nákladů. Ve výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen.

Tržby však nepatrně klesly na 13,652 miliardy eur (346,9 miliardy korun) z 13,748 miliardy eur (349,5 miliardy korun) za leden až červen 2023. Nejprodávanějším vozem zůstala Octavia, rostl ale i prodej značky Fabia.

Již dříve automobilka oznámila, že její celosvětový odbyt v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 2,5 procenta na 228 100 vozů.

Škoda Auto zaměstnává zhruba 37 000 lidí a v České republice provozuje tři výrobní závody. Má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a ve spolupráci s lokálním partnerem také na Ukrajině. Loni v říjnu automobilka oznámila, že se od letošního roku vrací na trh v Kazachstánu.

Celému koncernu Volkswagen za pololetí klesl provozní zisk o 11,4 procenta na 10,05 miliardy eur. Tržby se zvýšily o 1,6 procenta na 158,5 miliardy eur.

