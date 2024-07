Masivní útok žhářů paralyzoval dopravu v Paříži, v den zahájení olympiády

Několik pařížských nádraží v noci čelilo cíleným žhářským útokům na železniční infrastrukturu. Provoz na třech ze čtyř vysokorychlostních tratí je silně narušen. V pátek ráno to uvedl francouzský železniční dopravce SNCF. Doprava bude v den zahájení olympijských her značně narušena, obtíže přetrvají nejméně do konce víkendu, uvádí AFP.

Reklama

SNCF informovala o „rozsáhlém koordinovaném masivním útoku s cílem paralyzovat“ vysokorychlostní vlaky TGV. „Část vlaků (TGV) jsme odklonili na běžné tratě, ale mnoho jich budeme muset zrušit. Situace bude trvat nejméně celý víkend, což bude čas nezbytný pro opravy,“ cituje SNCF agentura AFP.

Sabotáž na francouzské železnici ovlivní nejméně 800 tisíc cestujících, z toho 250 tisíc v regionu Île-de-France, uvedlo na dopolední tiskové konferenci vedení SNCF. Koordinovaný útok na kabely signalizace přišel ráno ve 4:00. Na nápravě škod začali železničáři pracovat hned v noci, věcí se zabývají také kriminalisté.

Situace je nejnapjatější na nádraží Montparnasse, kde stovky cestujících zatím marně čekají na další informace. Vlaky mají zpoždění až dvě a půl hodiny, mnoho jich také bylo zrušeno, uvedla stanice BFM TV. SNCF krátce před 9:00 na svých stránkách uvedla, že severní trať Paříž-Lille je zcela mimo provoz, tratě na východ, jihovýchod a západ jsou silně narušené.

V Paříži budou dnes večer slavnostně zahájeny letní olympijské hry. Ceremoniál na Seině provázejí značná bezpečnostní opatření včetně bezletové zóny v okruhu 150 kilometrů od metropole.

Reklama

Hvězdy NBA rozsvítí olympiádu v Paříži, basket dobývá svět Názory Superstars NBA budou nejsledovanějšími sportovci olympiády v Paříži. Basket je globální sport a hvězdy globální celebrity. Proto na úvodním ceremoniálu ponese vlajku USA nejlepší střelec historie LeBron James, Německa Dennis Schroder, ikonou Francie bude fantastický talent Victor Wembanyama, to budou silné momenty. Ale na olympiádě bude v basketu znít i příběh Jižního Súdánu, který se tam kvalifikoval, má skvělý tým a pro chudou a těžce zkoušenou zemi je ten příběh víc než jen sport. A o vlastní slavné basketbalové kariéře v dresu Nové huti Ostrava napíšu až někdy jindy, radši. David Ondráčka Přečíst článek

Jako zlatokopek ráj. Šampaňské, Vuitton, Dior a spol. pozlatí pařížskou olympiádu Enjoy Šampaňské pro vítěze a VIP, medaile od Maison Chaumet, obleky pro personál od Louis Vuittona. Největším sponzorem pařížské olympiády bude král luxusu Bernard Arnault a jeho impérium. Olympiáda se v Paříži koná po sto letech a takovou parádu sport asi ještě nezažil. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Miliardy útoků na síti. Jak experti ochrání olympijský internet Zprávy z firem V posledních letech se napínavé olympijské souboje neodehrávají jen na hřištích, závodištích nebo arénách. Díky své atraktivitě a celosvětovému dosahu jsou olympiády také v centru zájmu kybernetických zločinců. nos Přečíst článek

Z olympijské kolekce Alpine Pro jdou nejvíce na odbyt trička a mikiny Zprávy z firem Poptávka po letní olympijské kolekci, kterou nabízí oficiální partner českého týmu, společnost Alpine Pro, roste. Největší zájem mají lidé o trička, mikiny, kšiltovky a osušky, řekla mluvčí firmy Veronika Šálová. Ve srovnání s kolekcí na poslední letní olympijské hry v Tokiu před třemi lety je podle ní ta letošní dražší, a to kvůli vyšším cenám za dopravu či tisk. Olympiáda v Paříži začne v pátek a potrvá do 11. srpna. ČTK Přečíst článek