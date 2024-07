Miliardy útoků na síti. Jak experti ochrání olympijský internet

V posledních letech se napínavé olympijské souboje neodehrávají jen na hřištích, závodištích nebo arénách. Díky své atraktivitě a celosvětovému dosahu jsou olympiády také v centru zájmu kybernetických zločinců.

Reklama

Podle expertů společnosti Eviden, která má na starosti IT zabezpečení her, se každou sekundu odehraje několik stovek bezpečnostních incidentů. Dosavadní „rekord“ drží LOH Tokio 2020, kdy experti v Japonsku zabránili více než 4 miliardám incidentů, 3 miliardy útoků pak zaznamenala olympiáda v Pekingu. Experti odhadují, že letos jejich počet přesáhne hranici 5 miliard.

K Olympijským hrám se již více než 120 let upíná pozornost celého světa. V posledních letech jsou však atraktivní také pro zástupce odvrácené strany internetu. S příchodem covidové pandemie se organizace her přesunula do online prostředí. To přilákalo zejména tři hlavní skupiny, představující kyberbezpečnostní rizika. První jsou „klasičtí“ kyberzločinci, hledající způsob, jak přijít k penězům prostřednictvím krádeží dat, vydírání apod. Další jsou skupiny sponzorované státy. Jejich hnací silou je vlastní geopolitická agenda. V neposlední řadě tu jsou aktivisté snažící se zviditelnit globální problém nebo konkrétní kauzy.

Olympijský výbor hledá očistný směr. Hry se mají vrátit k investiční střídmosti Enjoy Francouzské hlavní město finišuje s přípravami Olympijských her. Mezinárodní olympijský výbor se přitom snaží změnit letitý trend nadměrného utrácení a skandálů. Potíž s olympiádami, kterým se přezdívá největší show na světě, je v tom, že organizátoři her příliš dlouho nevěděli, kdy přestat utrácet. Michal Nosek Přečíst článek

Ruští sportovci se her neúčastní, zato z ruských hackerů mají bezpečnostní experti hrůzu. Odborníci na kybernetickou bezpečnost totiž předpověděli, že Rusko bude pravděpodobně patřit mezi největší vítěze neoficiálního olympijského sportu hackingu.

Reklama

„V průběhu 32 let, kdy se Eviden, dříve pod názvem Atos, jako IT expert podílí na organizaci olympiád, čelíme rostoucímu počtu kyberbezpečnostních výzev. Letošní ročník bude v tomto ohledu zřejmě rekordní,“ říká Tomáš Hlavsa, kyberbezpečnostní expert ze společnosti Eviden.

Rusko v akci

Experti na zpravodajství o hrozbách z dceřiné společnosti Google Mandiant analyzovali hrozbu letních olympijských her a s velkou jistotou dospěli k závěru, že ruské skupiny hrozeb představují nejvyšší riziko, pokud jde o kybernetickou bezpečnost. Francie může čelit zvýšenému riziku ruských kybernetických hrozeb,“ uvádí zpráva, vzhledem k finanční a vojenské podpoře Ukrajiny po ruské invazi v únoru 2022.

Paříž před olympiádou vyklidila největší squat. Stovky lidí skončí na ulici Politika Ve squatu podle deníku Libération bydleli pracující migranti i děti školou povinné. ČTK Přečíst článek

Experti ze společnosti Mandiant nejsou somi, kdo věří, že Rusko by mohlo představovat významnou hrozbu pro bezpečnost olympijských her. Například se obává, že olympijské hry v Paříži budou čelit větší hrozbě škodlivé kybernetické aktivity než předchozí olympijské hry, a také ukazuje prstem směrem k Rusku. Uvedl to pro server Forbes.com

Experti očekávají rekord

„Zatímco před čtyřmi lety v Tokiu naši experti zabránili více než 4 miliardám útoků, v Paříži jich čekáme ještě mnohem více. Celkový odhad je, že překonáme hranici 5 miliard incidentů i z důvodu aktuální vysoké aktivity ruských hackerů. Na základě technologických zkoušek věříme, že díky našim IT systémům a technologickým týmům budou mít všechny hrozby na průběh her stejný dopad, jak v minulých letech – tedy nulový,“ plánuje Hlavsa.

Proměna kokainem prosáklé čtvrti. Olympiáda má nastartovat obnovu pařížské periferie Zprávy z firem V Paříži mají ambiciózní plán. Moderní sportoviště pro tamější olympijské hry zasadili do deprivované periferie, aby pomohlo s její kompletní proměnou. Přístup je to dobrý, protože stavět haly jen kvůli pár týdnům sportování by bylo nehorázné plýtvání. Karel Pučelík Přečíst článek