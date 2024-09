Málo peněz. Zaměstnanci hotelů Marriott, Hilton a Hyatt v USA stávkují

Deset tisíc zaměstnanců hotelů ve Spojených státech vstoupilo do stávky za zvýšení platů poté, co se vedení odborů nedohodlo s provozovateli sítě hotelů Marriott, Hilton a Hyatt.

Stávka začala o prodlouženém víkendu, na dnešek totiž v USA připadá svátek práce. Informovala o tom televize CNN s tím, že do stávky se možná připojí další hotelový personál.

Odbory Unite Here, které sdružují asi 280 tisíc zaměstnanců hotelů, kasin či restaurací ve Spojených státech a Kanadě, uvedly, že do stávky se zatím zapojilo 24 hotelů v osmi městech, včetně San Franciska, San Diega, Honolulu, Boston či Seattlu. Stávka by měla trvat asi tři dny.

Hotelový personál si stěžuje, že zatímco turistika a ubytování v hotelích se už vrátily na úroveň před pandemií covidu-19, jejich platy se nezvýšily. Zaměstnavatelé podle nich také využili omezení cestovního ruchu během pandemie ke snížení počtu personálu i omezení hotelových služeb.

"Hotelový průmysl se od pandemie už zotavil a ceny pokojů jsou na rekordních maximech," uvedla Gwen Millsová, šéfka odborů Unite Here. "Zaměstnanci hotelů si ale nemohou dovolit žít ve městech, kde hotely vítají své hosty. Příliš mnoho hotelových zaměstnanců musí mít dvě a někdy i tři zaměstnání, aby vyžili," dodala.

