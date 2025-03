Návrat k normálu: Lesy ČR zvýšily těžbu, kůrovcového dřeva významně ubylo

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zvýšil těžbu dřeva o čtyři procenta na 8,09 milionu metrů krychlových z 7,77 milionu v roce 2023. Objem těžby odpovídal plánu. Těžba kůrovcového dřeva loni s odezněním kůrovcové kalamity dál klesla. Letos má podnik v plánu těžbu ve výši 8,1 milionu metrů krychlových. Informovala o tom mluvčí LČR Eva Jouklová. LČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

"Loňský plán těžby byl splněn na 100 procent. Úmyslné těžby primárně souvisely s naší podporou přirozené obnovy a zvyšováním druhové pestrosti porostů. Těžbou jsme vychovávali i mladší porosty," uvedla mluvčí. Nahodilá těžba loni klesla o pětinu na tři miliony metrů krychlových dřeva a týkala se převážně dřeva poškozeného loni na jaře větrem.

Zopakováním těžby na úrovni osmi milionů metrů krychlových podnik potvrdil návrat k běžnému způsobu hospodaření, které neovlivňuje kalamita s vysoce nadprůměrnými těžbami. Na vrcholu kůrovcové kalamity v roce 2020 podnik vytěžil přes 14 milionů metrů krychlových dřeva, z nichž 9,6 milionu metrů krychlových tvořila kůrovcová těžba. Loni kůrovcová těžba meziročně klesla o 52 procent na 0,79 milionu metrů krychlových.

K normálnímu způsobu hospodaření po kůrovcové kalamitě se Lesy ČR vrátily v letech 2022 a 2023, na většině holin po kůrovci již roste nový les. Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin.

Při obnově lesa podnik klade důraz na zvýšení podílu přirozené obnovy ze semen stojících stromů, a to nejméně na 40 procent. Loni podíl přirozené obnovy u LČR dosáhl 30 procent. Těžbu dřeva a práce v lesích podnik z většiny zadává prostřednictvím soutěží soukromým lesnickým firmám.

Finanční výsledky za loňský rok podnik zatím nezveřejnil. Za loňské první tři čtvrtletí podniku klesl hrubý zisk meziročně o 16 procent na 3,875 miliardy korun z 4,63 miliardy korun. Hlavním důvodem snížení zisku byl nižší výnos z prodeje dřeva. Podnik prodával více slabšího dříví a vlákninového dřeva z mladých porostů.