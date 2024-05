Je po kůrovci. Lesům ČR loni kvůli nižší těžbě dřeva klesl čistý zisk o čtvrtinu

Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) loni klesl čistý zisk o 24 procent na 3,84 miliardy korun z 5,03 miliardy korun v roce 2022. Hlavním důvodem poklesu zisku bylo snížení těžby dřeva po odeznění kůrovcové kalamity. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v Česku.

Lesy ČR se loni vrátily k hospodaření, které neovlivňuje kalamita s vysoce nadprůměrnými těžbami dřeva. Loni podnik s koncem kůrovcové kalamity snížil těžbu dřeva o 15 procent na 7,8 milionu metrů krychlových z 9,2 milionu v roce 2022. Těžba se tak po pěti letech dostala na úroveň před kůrovcovou kalamitou, která v českých lesích naplno vypukla v roce 2018.

S ohledem na nižší těžby podnik hodnotí loňské hospodaření jako úspěšné. „Logicky meziročně klesly tržby a výzvou bylo udržet podnik v dobré ekonomické kondici. To se jednoznačně podařilo. Do státního rozpočtu jsme odvedli 3,5 miliardy korun a vytvořili finanční rezervy, zejména na pěstební činnost v celkové výši 3,99 miliardy korun,” uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.

Ubývá holin

Prioritou podniku, který má 3800 zaměstnanců, zůstává obnova lesů po kalamitě. Loni podnik vložil do pěstební činnosti 3,91 miliardy korun, zalesnil 17 200 hektarů a vysázel téměř 69 milionů sazenic. Bylo to méně než v roce 2022, kdy zalesnil 20 300 hektarů a vysázel přibližně 81 milionů stromků. S poklesem těžeb se zmenšuje i výměra holin, které mají lesníci zalesnit. Podnik se více zaměřil na přirozenou obnovu, jejíž podíl na zalesnění vzrostl na jednu třetinu.

Aby obnovované lesy neničila přemnožená zvěř, přistoupily loni Lesy ČR ke změnám v pronájmu honiteb. „Po detailní analýze stavu spravovaných lesů jsme v roce 2023 převzali čtvrtinu výměry našich honiteb do vlastní režie s cílem snížit počty přemnožené zvěře, zejména spárkaté. Tím klesnou i naše náklady spojené s ochranou lesa. Pozitivní výsledky vidíme už nyní, ale zcela zřejmé budou do tří let,” uvedl Šafařík.

Těžba kůrovcového dřeva loni ve státních lesích klesla o 45 procent na 1,62 milionu metrů krychlových z 2,97 milionu metru krychlových v roce 2022 a 5,6 milionu metrů krychlových v roce 2021. Letos podnik objem kůrovcové těžby odhaduje na 1,25 milionu metrů krychlových. Dosud rekordní těžba kůrovcového dřeva byla v roce 2019, a to 9,7 milionu metrů krychlových.

