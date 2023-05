Lesy ČR hlásí třetí nejvyšší zisk v historii. Díky růstu cen dřeva

Až o 70 procent vyšší ceny dřeva vytáhly loňský zisk státních Lesů ČR, spravujících polovinu lesů v zemi, na více než pet miliard korun.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni podle auditovaných výsledků zvýšil čistý zisk o 83 procent na 5,03 miliardy korun z 2,74 miliardy korun v roce 2021. Šlo o třetí nejvyšší zisk v historii podniku.

Hlavním důvodem růstu zisku bylo meziroční zvýšení cen dříví, a to až o 70 procent. Vyplývá to z podkladů podniku před dnešní tiskovou konferencí k ekonomice firmy. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v ČR.

Návrat do dob před kůrovcovou kalamitou

Výší loňského zisku se Lesy ČR vrátily na úroveň zisků z let před kůrovcovou kalamitou, která v českých lesích vypukla v roce 2018. Vyšší zisky měl podnik pouze v letech 2014 a 2015, kdy činily 6,8 a 5,4 miliardy korun.

Naopak v roce 2019 podnik utrpěl kvůli kalamitě kůrovce ztrátu 790 milionů korun a v roce 2020 se v mírném zisku 44 milionů korun udržel díky přijetí státní kompenzace na snížení cen dřeva z důvodu kalamity ve výši 2,3 miliardy korun.

