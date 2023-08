Kofole se v pololetí dařilo, za loňský rok hodlá vyplatit vyšší dividendu

Jednomu z největších středoevropských výrobců nealkoholických nápojů, tuzemské skupině Kofola, v pololetí stouply tržby a výrazně i provozní zisk EBITDA. Vedení Kofoly bude navrhovat výplatu vyšší dividendy za rok 2022 oproti roku 2021.

Skupině Kofola, která vyrábí nealkoholické nápoje, v prvním letošním pololetí vzrostly tržby meziročně o devět procent na 4,05 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA jí stoupl o 39 procent na 581,1 milionu korun. Přes pokles objemu prodaných litrů se zisková marže Kofoly začíná blížit k úrovni před pandemií COVID-19.

O dvě koruny vyšší dividenda

S ohledem na dosavadní dobrý hospodářský výsledek se management Kofoly usnesl navrhnout valné hromadě výplatu dividendy z roku 2022 ve výši 13,50 korun na akcii před zdaněním. Kofola to dnes uvedla v tiskové zprávě. Loni Kofola vyplácela dividendu 11,30 korun.

„Sezona je z našeho pohledu mírně za očekáváním. Po tříletém období krizí se ale pomalu zase vracíme k normálu a stabilitě, na kterou jsme byli zvyklí. V roce 2019 jsme se pohybovali s EBITDA marží v úrovni 20 procent, aktuálně jsme stále pod touto hranicí. Naším jasným cílem je vrátit se na předkrizovou úroveň," uvedl generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš.

Kofola uvedla, že tržeb převyšujících čtyři miliardy korun dosáhla díky strategickému řízení a ideální diverzifikaci portfolia. Pozitivně k tomu podle ní přispěly nové produkty, které uvedla na trh. Šlo o beztaurinový energetický nápoj Semtex Extrem, toniky Targa Florio nebo nanuky Jupík, které firma začala vyrábět ve spolupráci se společností Bidfood.

Firma uvedla, že nad očekávání se dařilo divizi UGO, která v Česku a na Slovensku provozuje Freshbary a Salaterie. Překonala předpokládané tržby. „Ve srovnání s loňským rokem jsme je navýšili o 22 procent," uvedl generální ředitel společnosti UGO Marek Farník. Pomohla podle něj optimalizace portfolia a věrnostní program, díky kterému se podařilo získat více nových zákazníků. „Díky vyšším tržbám, lepší produktivitě či nižším cenám energií dosáhlo UGO ve druhém čtvrtletí dokonce čistého zisku," uvedl Farník.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří síť UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má více než 2000 zaměstnanců. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.

