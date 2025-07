Nový šéf Intelu hledá cestu z krize. O práci přijde tisíce lidí

Americký výrobce čipů Intel propustí 15 procent zaměstnanců, do konce roku by jich v podniku mělo pracovat zhruba 75 tisíc. Firma se potýká s výrobními problémy a opouští také miliardový plán na výstavbu továrny v Německu a v Polsku. Intel to oznámil ve čtvrtek spolu s hospodářskými výsledky za druhé čtvrtletí.

Firma dosahovala podprůměrných výsledků kvůli dlouholetým strategickým chybám. Intel nemá prakticky žádné zastoupení v rychle rostoucím odvětví čipů pro umělou inteligenci (AI), kterému dominuje společnost Nvidia. Jeho dlouholetý rival AMD získává podíl na trzích s polovodiči pro osobní počítače a servery, které jsou pro Intel hlavním zdrojem příjmů.

Nový generální ředitel společnosti Lip-Bu Tan, který se ujal vedení v březnu, usiluje o zotavení podniku a zlepšení hospodářských výsledků. Intel se zbavil některých podniků, propustil už některé zaměstnance a přesměroval zdroje, aby se mohl soustředit na projekty, o které podle Tana mají zákazníci zájem.

Kromě propouštění stávajících pracovníků Intel neplánuje nové projekty. Za oběť této nové výdajové disciplíny padne chystaná továrna v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. První výkop byl původně plánován na rok 2024. Mělo vzniknout přibližně 3000 pracovních míst a investice se odhadovala zhruba na 30 miliard eur (736 miliard korun).

Konec Magdeburgu není zcela překvapivý. Už v září loňského roku byl projekt pozastaven – podle tehdejších plánů na dva roky. Manažeři Intelu nedávno naznačili, že bagry se rozjedou, až se objeví dostatečná poptávka po více čipech. Nevznikne ani plánovaná továrna v Polsku.

Závod v Německu byl součástí ambiciózního plánu bývalého šéfa Pata Gelsingera, který chtěl Intel vyvést z krize. Chtěl také etablovat tohoto průkopníka v oblasti polovodičů jako výrobce na zakázku pro jiné čipové firmy. Nové továrny měly vzniknout, aby bylo možné potenciálním zákazníkům nabídnout dostatečnou kapacitu.

Intel také zveřejnil hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí, podle kterých tržby meziročně stagnovaly na 12,9 miliardy dolarů (269 miliard korun). Společnost vykázala ztrátu 2,9 miliardy dolarů, o rok dříve ztráta činila 1,6 miliardy dolarů.

