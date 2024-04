Kytary.cz zvítězily v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop

Kytary.cz je obchod pro správné rockery. A nejen je. Kytary, bicí, klávesy, ale i dechy nebo smyčce, to všechno najdete v prodejně v pražských Modřanech, která se pyšní největším skladem hudebních nástrojů ve střední Evropě. Nebyla to pouze šíře nabízeného sortimentu, která prodejnu vynesla do čela březnového kola soutěže maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop (VCTS), jíž je Newstream mediálním partnerem.

Česká firma Kytary.cz se od svého vzniku v roce 2000 vypracovala na největšího prodejce hudebních nástrojů v ČR. Ze svého e-shopu obsluhují nejenom zákazníky v Čechách, ale téměř po celé Evropě. Vedle e-shopu má obchod také dvě kamenné prodejny v Praze a v Brně. Inspektoři soutěže VCTS v březnu navštívili jejich pražskou pobočku a po jejich hodnocení se prodejna dostala na první místo tohoto kola.

Obchod je opravdovým rájem pro milovníky hudby a hudebních nástrojů. Kromě širokého sortimentu inspektory nadchla možnost vyzkoušet si vše přímo na místě v jedné z pěti zkušeben, které jsou zákazníkům k dispozici.

Dvoupatrový prostor prodejny umožňuje přehledně vystavené zboží a intuitivní navigaci. Na ploše najdete také několik digitálních obrazovek, které přehrávají upoutávky na zboží. Kytary.cz dokonce uvádí, že prodejna disponuje největším skladem hudebních nástrojů ve střední Evropě. Samozřejmostí je možnost vyzvednutí zboží objednané přes e-shop. Inspektory dále zaujala také chill-out zóna s kávou a občerstvením.

Zabodovaly také prodejny potravin

Penny Market v Praze v Mariánské ulici místoprodeje.cz, užito se svolením

Na druhém místě březnového kola soutěže se umístila prodejna řetěžce Penny Market v pražské Mariánské ulici. Prodejna je čistá a upravená, navigace pro obchodě je jednoduchá a jednotlivé oddělení jsou dobře označená. Zhodnotili inspektoři soutěže. Lákavé je podle nich také vystavení zboží, které bylo plně doplněné i v době ranní návštěvnické špičky. Verdikt? Velice dobře zvládnutá prodejna pro menší i větší nákupy.

Prodejna Coop v Boskovicích u Brna místoprodeje.cz, užito se svolením

Třetí příčku obsadila zrekonstruovaná prodejna Coop v Boskovicích u Brna. Moravská prodejna Jednoty Coop v Boskovicích zaujala inspektory zvenku svým minimalistickým a moderním vzhledem. Inspektoři ocenili intuitivní navigaci po obchodě, velké cedule označující jednotlivé části prodejní plochy, široký sortiment a vstřícný personál.

