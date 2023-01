Kultovní Angry Birds na prodej? Izraelský konkurent nabízí 18 miliard

Izraelská technologická společnost Playtika nabidla 751 milionů eur (asi 18 miliard korun) za akcie finské společnosti Rovio Entertainment, která se svou kultovní hrou Angry Birds patřila k průkopníkům mobilních her.

Akcie vlastníka mobilní herní franšízy „Angry Birds“, společnosti Rovio Entertainment, prudce vzrostly o 40 procent poté, co firma v pátek oznámila, že obdržela návrh na převzetí v hodnotě 751 milionů eur od konkurenční vývojářské firmy Playtika. Důvodem zájmu je zpomalení herního průmyslu, které podnítilo konsolidaci na trhu, uvedl deník The Wall Street Journal. Nabídka 9,05 euro za akcii je vylepšením předchozího pokusu o akvizici ve výši 8,50 euro, podotkl deník.

Průkopník v oblasti mobilních her

Průkopník v odvětví mobilních her uvedl, že v současné době nejedná s Playtikou, ale vyhodnotí návrh a rozhodne, jak postupovat. Playtika se specializuje na mobilní hry ve stylu kasina, i když nedávno přidala do své stáje neformální hry podobné Angry Birds prostřednictvím řady akvizic. Playtika v prohlášení uvedla, že věří, že„ kombinace duševního vlastnictví a uživatelské základny Rovia spolu s možnostmi monetizace a provozu her vytvoří hodnotu pro akcionáře“.

Jednoduchá, ale návyková, „Angry Birds“ byla průkopnická mobilní hra vydaná v roce 2009, kdy byly smartphony a mobilní herní průmysl ještě v plenkách. Hráči používají prak ke střelbě barevných opeřenců přes různé překážky, aby zničili zelená prasátka, která se jim pokoušela ukrást vejce. Angry Birds byl podle firmy Rovio první mobilní hrou, která byla stažena miliardkrát a loni dosáhla milníku pěti miliard stažení.

Rovio dále stavělo na úspěchu původní hry uvedením několika pokračování, stejně jako televizních spin-offů a filmu z roku 2016. Na akciový trh vstoupila koncem roku 2017 v naději, že kotace pomůže jejím plánům růstu. Nicméně Rovio nikdy nedokázalo zopakovat úspěch Angry Birds s následujícími herními tituly a stárnoucí franšíza, i když je stále populární, byla v posledních letech zastíněna novějšími soupeři, podotkl WSJ.

I tak mělo Rovio relativně silný rok 2022 a vykázalo 16procentní nárůst tržeb na 241 milionů eur v prvních devíti měsících roku ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021. Zisky během tohoto období vzrostly o devět procent na 33 milionů eur, uvedla v zatím posledním reportu společnost.

Zájem o mobilní hry po konci covidu klesl

Zájem Playtiky pro Rovio přichází uprostřed postpandemického zpomalení herního trhu. Podle poskytovatele dat herního průmyslu Newzoo klesly tržby z mobilních her v roce 2022 meziročně o 6,4 procenta na 92,2 miliardy dolarů. Mobilní hry tvoří polovinu všech příjmů z videoher a podle Newzoo mají stejnou hodnotu jako konzole, PC a online videohry dohromady.

Zpomalení pomohlo rozproudit vlnu konsolidace v tomto odvětví, zejména pokud jde o akvizici tvůrce Call of Duty, firmy Activision Blizzard, kterou loni Microsoft navrhl za 75 miliard dolarů, ale stále nedokončil.

Samotná Playtika v prosinci oznámila, že propustí kolem 600 zaměstnanců, což odpovídá 15 procentům celkového počtu zaměstnanců.