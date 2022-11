Koronavirový boom prodejů počítačů končí, Lenovo hlásí první pokles tržeb po dvou letech

Čínský výrobce počítačů Lenovo vykázal ve druhém finančním čtvrtletí první pokles příjmů za deset kvartálů. Tržby meziročně klesly o čtyři procenta na 17,09 miliardy dolarů (427 miliard korun). Končí růst prodejů, který poháněla koronavirová pandemie, zájem se snížil především v Číně, uvedla firma.

Tržby největšího prodejce osobních počítačů na světě ale překonaly odhady analytiků, kteří očekávali tržby 16,74 miliardy. Za celé první pololetí tržby klesly o dvě procenta, když v prvním čtvrtletí přidaly jen 0,2 procenta.

Čistý zisk pro akcionáře se ale meziročně zvýšil o šest procent na 541 milionů dolarů.

Prodej počítačů klesá, Microsoftu rostly tržby nejpomaleji za pět let Zprávy z firem Čistý zisk americké softwarové společnosti Microsoft se v prvním finančním čtvrtletí meziročně snížil o 14 procent na 17,6 miliardy dolarů (zhruba 432 miliard korun). Tržby podniku rostly nejpomaleji za pět let, výsledky však mírně překonaly očekávání analytiků. ČTK Přečíst článek

Lenovo čelí celosvětově slábnoucímu trhu s počítači. Globální dodávky počítačů se ve třetím čtvrtletí podle zprávy společnosti IDC snížily meziročně o 15 procent. Lenovo, HP a Dell zaznamenaly meziroční pokles dodávek o 16, 28 a 21 procent. Čínská společnost si udržela své vedoucí postavení na světovém trhu s PC s podílem 22,7 procenta.

Lenovo v posledních letech pracuje na zlepšení svého podnikání v jiných oblastech než jsou počítače. Zaměřuje se na chytré telefony, servery a informačně-technologické služby, což nyní dohromady přestavuje více než třetinu jeho prodeje.

Intel sníží počet zaměstnanců o tisíce, v některých divizích o pětinu Zprávy z firem Americký výrobce mikročipů Intel se chystá v souvislosti s ochlazením trhu s osobními počítači snížit počet zaměstnanců o tisíce. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Intel podle zdrojů propouštění oznámí už tento měsíc a v některých divizích, včetně úseku prodeje a marketingu, by počet zaměstnanců mohl klesnout až o pětinu. V červenci měla firma kolem 113 700 lidí. Intel se odmítl k věci vyjádřit. ČTK Přečíst článek

