Osobní počítače netáhnou. Čistý zisk společnosti Lenovo se propadl o 66 procent

Čistý zisk čínské společnosti Lenovo Group, která je největším výrobcem osobních počítačů na světě, se v prvním finančním čtvrtletí meziročně propadl o 66 procent na 177 milionů dolarů (zhruba čtyři miliardy korun). Tržby se ve čtvrtletí, které skončilo 30. června, snížily o 24 procent na 12,9 miliardy dolarů.

Výsledky zaostaly za očekáváním analytiků, kteří podle průzkumu společnosti Refinitiv počítali v průměru se ziskem 212,5 milionů dolarů při tržbách 13,8 miliardy dolarů. Pokles tržeb vykázala firma Lenovo již čtvrté čtvrtletí za sebou, upozornila agentura Reuters.

Lenovo se potýká s pokračujícím poklesem celosvětové poptávky po osobních počítačích. V době pandemie covidu-19 poptávku po počítačích podpořil rozmach práce z domova. Později však poptávka začala klesat, a to mimo jiné kvůli rostoucí inflaci a stoupajícím úrokovým sazbám. Podle výzkumné společnosti Canalys se celosvětové dodávky osobních počítačů v letošním druhém kalendářním čtvrtletí snížily o 12 procent. Tempo jejich poklesu nicméně výrazně zpomalilo ze 30 procent v prvním kvartálu.

„Navzdory obtížnému tržnímu prostředí a nepříznivým makroekonomickým podmínkám v uplynulém čtvrtletí registruje Lenovo známky stabilizace a zlepšování situace na trhu," uvedla společnost Lenovo v dnešní zprávě. Dodala, že počítá s oživením ve druhé polovině finančního roku.

