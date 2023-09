Je to tam! Češi i Slováci ukázali, že dělají nejlepší kampaně na světě

Ze světové soutěže World Public Relations and Communication Awards si v kategorii Corporate Reputation odnáší zlato projekt "Chytrej výčep", který pro Plzeňský Prazdroj zpracovala agentura Svengali Communications Marka Pražáka. Na rovněž prvním místě v kategorii Best Digital and Social Media skončila mediální kampaň "Moji milí Slováci" připravená pro Slovenskou spořitelnu agenturou Zaraguza.

„První na světě! Právě teď na slavnostním vyhlášení v indickém Chennai oba projekty (Chytrý výčep a Moji milí Slováci) získaly 1. místo. Staly se tak nejlépe vyhodnocenými kampaněmi v konkurenci z celého světa,“ informavala redakci Newstreamu Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu, oborové organizace, která pořádá soutěž Zlatý středník a jež vyslala tyto dva vybrané projekty poměřit síly i na mezinárodním poli.

Soutěž World Public Relations and Communication Awards pořádá mezinárodní oborová organizace Global Alliance for Public Relations and Communication Management, jejímž členem je od letošního srpna i PR Klub.

„Všechny přihlášky, které jsme letos obdrželi, byly nesporně působivé,“ poznamenal Justin Green, prezident a CEO Global Alliance. „Posuzované kampaně poskytují pohled na to, jak komunikace dokáže utvářet komunity, o kterých bychom se jinak nedozvěděli. Setkali jsme se tak s příkladnými ukázkami, jak profesionálové v oblasti PR jednoznačně prokázali skutečnou hodnotu – odměnou je společenská změna, kterou svou prací přinášejí do své části světa.“

Vítěze vybrala porota složená z 25 odborníků z oboru a komunikátorů ze světově uznávaných PR agentur a akademických institucí po celém světě.

Obě kampaně, Chytrej výčep i Moji milí Slováci, vsadily na moderní technologie. A vyplatilo se. Z mezinárodního klání si odnášejí zlato. Je to obrovský úspěch.

„V reakci na energetickou krizi jsme loni spustili projekt Chytrej výčep, který pomůže hospodským snížit spotřebu energií a vody v rámci výčepu, a tím jim ušetří náklady. Zároveň tím snížíme environmentální dopad čepovaného piva. To zapadá do dlouhodobé strategie Prazdroje – rozvíjet unikátní českou pivní kulturu a zároveň se chovat odpovědně a udržitelně. A díky komunikaci projektu se nám navíc podařilo přivést pozornost českých i světových médií, veřejnosti a klíčových stakeholderů k tomuto tématu,“ uvedla již dříve Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Adriana Suská (Svengali Communications), Pavel Vlček (PR Klub), Marta Cesnáková (Slovenská sporiteľňa), Ondřej Kořínek (Zaraguza) poskytnuto PR Klub

Druhý úspěšný projekt “Moji milí Slováci” se soustředil na podporu slovenské společnosti v turbulentní době inovativním využitím technologie syntetizace hlasu. „Oživili jsme hlas nezapomenutelného Jula Satinského, který svým humorem povzbudil národ k optimismu. Tato integrovaná kampaň postavená na technologii ukrajinského startupu Respeecher se stala nejznámější kampaní spořitelny za poslední dekádu,” vysvětlila Dáša Juríková, ředitelka Brand HUBu Slovenské spořitelny.

Podívejte se na kampaň České spořitelny, která díky umělé inteligenci opět rozmluvila populárního herce Júlia Satinského: