Kdo je nejlepší český mluvčí? Známe jména finalistů

Profesní organizace PR Klub zveřejnila shortlist s finalisty oborového ocenění Mluvčí roku 2022. Nejlepší komunikátory v České republice, kteří tak postupují do posledního kola hodnocení, vybrala odborná porota z rekordních 256 nominací. Prestižní ocenění letos získají nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru, nejlepší mluvčí soukromého sektoru a PR týmy roku. Vítězové budou vyhlášeni 7. března 2023 během slavnostního večera v pražském hotelu NH Prague City. Newstream je mediálním partnerem akce.

Osobnosti z oblasti komunikace a public relations a také ze světa médií letos zaslali rekordních 256 nominací. Mezi nominované patřili profesionálové z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčí a současně interní PR týmy organizací a firem. Samotné finalisty ocenění Mluvčí roku 2022 pak vybrala porota složená z šéfredaktorů a redaktorů nejvýznamnějších médií a zkušených odborníků na PR a komunikaci.

Kdo postupuje do finále?

Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru

Miroslav Čepický – Nadace rodiny Vlčkových

Ladislav Dušek – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Štěpánka Filipová – CzechTourism

Jiří Fröhlich – Česká obchodní inspekce

Jiří Reichl – Česká obec sokolská

Prokop Voleník – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Nejlepší mluvčí soukromého sektoru

Pavel Jína – Škoda Auto

Tomáš Kubík – Penny Market

Zdeněk Kovář – Plzeňský Prazdroj

Kateřina Pavlíková – Čedok

Jiří Peroutka – dm drogerie

Jana Ptačinská Jirátová – Kofola ČeskoSlovensko

PR tým roku

Česká spořitelna

Česká televize

České předsednictví v Radě Evropské unie 2022

Člověk v tísni

Hasičský záchranný sbor České republiky

Institut klinické a experimentální medicíny

Tým Petra Pavla

„Role komunikátora je náročná a obnáší mnoho dovedností. Je to funkce bez jakýchkoli pochyb strategická, která do značné míry ovlivňuje reputaci celé organizace či značky, pro kterou pracuje,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

„Ocenění si tak zaslouží zejména ti, kteří dlouhodobě projevují kvalitu své práce spojenou s etickými standardy profese, maximální profesionalitou, transparentností a také proaktivitou,“ dodává Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu.

V loňském ročníku získala ocenění Nejlepší mluvčí veřejného sektoru Kateřina Rendlová, nyní již bývalá mluvčí Policejního prezidia. Nejlepším mluvčím soukromého sektoru za rok 2021 se stal Filip Hrubý z České spořitelny. PR týmem byl loni vyhlášen tým korporátní komunikace Škoda Auto.

