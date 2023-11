Vítězem celoevropské soutěže POPAI Awards se stal pivovar Radegast

Soutěž POPAI AWARDS o nejlepší komunikační projekty v retailu již po patnácté ocenila nejlepší realizace za poslední rok. V rámci ní se uskutečnila i studentská verze soutěže POPAI STUDENT AWARD, která představila nové návrhy komunikačních prostředků a kampaní v in-store, které na základě reálných zadání od konkrétních zadavatelů vytvářejí studenti středních a vysokých škol se specializací na marketingovou komunikaci. Mediálním partnerem akce byl i server Newstream.

Reklama

Mezinárodně uznávaná soutěž nabídla opět přehlídku nových retailových řešení, a také možnost zvýhodněné účasti v celoevropské soutěži POPAI AWARDS Paris i v globální soutěži Shop! Global Awards. Soutěžní projekty se představily celkem v osmnácti soutěžních kategoriích. Mezi nimi byly komunikační prostředky v retailu, prvky vybavení interiérů obchodů, komplexní store koncepty, inovativní a ekologicky šetrné in-store realizace a další.

V samostatných soutěžních kategoriích soutěžily novinky z oblasti digitálních médií a integrované in-store kampaně. Odborná porota hodnotila především originalitu a inovativnost, estetickou úroveň a design, kvalitu výrobního zpracování i vhodnost do prodejního prostředí.

Radegast vítězem

Absolutním vítězem celé soutěže se stal projekt RADEGAST HOŘKÉ REGÁLOVÉ ČELO, který do soutěže přihlásila fajný dizajn. Regálové čelo Radegast bylo použito v rámci pilotního programu společnosti Plzeňský Prazdroj. Cílem bylo, aby lidé zažili značku Radegast na vlastní kůži. Proto byla v obchodech v rámci pilotního projektu vytvořena místa, která nakupující lákají k interakci. Toto poselství se povedlo zaručeně naplnit. Vše se odráží již od využití kvalitních materiálů (ručně modelované skály, divoká zeleň, realisticky vypadající mech, nasvícené police), které doplňuje jezírko s tekoucí vodou, ve kterém žíznivci najdou vychlazené plechovky. Celý koncept je doplněn prvkem dřevěné klády, který je podpořen výzvou „Zvedni a zažij sílu přírody“. Při přijetí této výzvy se zákazníkovi rozezní orchestr ve formě hromů a blesků. Za celou realizací a konceptem stojí designové studio fajny design s.r.o. pod vedením Ondřej Balajka.

Do klání se zapojili i studenti

Soutěž POPAI STUDENT AWARD každoročně představuje nové návrhy komunikačních prostředků a kampaní v in-store, které na základě reálných zadání od konkrétních zadavatelů vytvářejí studenti středních a vysokých škol se specializací na marketingovou komunikaci. Partnery 17. ročníku soutěže byly společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko pro kategorii Grafický 2D návrh, Plzeňský Prazdroj pro kategorii Design POP materiálu a Nestlé Česko pro kategorii Návrh in-store komunikační kampaně. Kdo letos patřil k nejúspěšnějším?

V kategorii Grafický 2D návrh dle briefu společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko zvítězila práce Moment tvoříme my od Doroty Švorčíkové ze Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové. V této kategorii byly oceněny také další návrhy. Cenu za kreativitu si odnesl Patrik Kapičák z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za soutěžní práci POP pre Coca-Colu. Cena společnosti Coca-Cola HBC byla udělena Lucii Žabkové ze Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové za soutěžní práci, která nesla název Coca-Cola&kuře: dokonalé spojení za každého období.

Vítězem v kategorii Design POP materiálu dle briefu společnosti Plzeňský Prazdroj se stal návrh Stojan - vánoční stromeček, jehož autorkou je Anna Fischerová z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. I v této kategorii udělila odborná porota soutěže zvláštní ocenění. Cenu za kreativitu získal návrh 3D grafický návrh paletového designu od Jakuba Ivanča z EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech. Porota rovněž udělila Ceny společnosti Plzeňský Prazdroj, a to dvěma návrhům. Tato cena patřila návrhu Vytoč si vánoční náladu!, který v soutěži představila Kateřina Drabinová z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Druhým oceněným návrhem byl POP pre Pilsner Urquell - predajný ostrovček od Martina Bielika z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V kategorii In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti Nestlé Česko se na prvním místě umístila práce Break for the planet. Autorkou vítězného návrhu je Petra Sklenářová ze Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové.