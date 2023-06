Kde ještě hledat úspory? Co třeba bankovní služby

Vysoká inflace a téměř stagnující příjmy nás nutní k hledání úspor i tam, kde jsme se prozatím příliš nerozhlíželi. A bankovnictví je jedním z těchto míst. Možná už máte ušetřeno na energiích, vodě, streamovacích službách, nakupujete jen podle online letáků, ale doposud jste si nesesumírovali poplatky, které vám pravidelně strhává banka. Mohou to být i stokoruny měsíčně!

Vedení účtu

Ještě stále platíte za vedení účtu? A dá vám banka za tento poplatek nějakou službu navíc - ve srovnání se službami banky, kde je vedení účtu zdarma? Pokud ne, měli byste co nejdříve přesedlat na účet vedený zdarma.

Možná vás děsí další nastavování trvalých příkazů u nové banky. Ale nemusí. Banky uplatňují tzv. Kodex mobility klienta, což je zavazuje převést si klienta i s jeho trvalými platbami. Jinými slovy: vše vám nastaví nová banka, k níž přejdete. Změnit musíte číslo účtu všude, odkud vám chodí peníze. Typicky zaměstnavatel, ČSSZ, přeplatky na energiích apod.

Transakce v online bankovnictví

Podobně jsou na tom transakce v bankovnictví. Příchozí platby, odchozí platby, trvalé příkazy k úhradě nebo SEPA platby (do zemí EU). Všechny byste měli mít v bankovnictví zdarma. Jestliže si za ně banka něco účtuje, je nejvyšší čas banku vyměnit!

Jedinou výjimkou jsou SWIFT platby - ty směřují do zahraničí mimo evropské státy. U nich jsou účtovány poplatky všemi bankami. Zde je systém výměny peněz ještě málo propojený, a tak i komplikovanější. Na zdarma zahraniční platby si ještě pár let počkáme.

Správa půjčky a úroky z ní

Půjčku netřeba mít od té banky, kde máte účet. Rozhodně neplatí, že vám domovská banka automaticky nabídne nejlepší podmínky! Jestli půjčku už máte, nebo ji teprve plánujete, věnujte pozornost její ceně (úroky a poplatky, dohromady je to „RPSN“).

Pomocí srovnávače, například Finbino.cz, si porovnejte ceny půjček v ostatních bankách. Jakmile najdete nabídku výhodnější, můžete na ni refinancovat. Jen pozor na podmínky předčasného splacení u současné půjčky - některé banky za něj účtují sankce. Legislativa jim to dovoluje. Srovnávač pomůže i s výběrem nejvýhodnější nové půjčky.

Vedení karty: debetní i kreditní

Debetní karta by měla být vedena zdarma. To platí dnes snad už u všech bank. Ale zpoplatněna může být druhá a další karta k účtu. Možná to pokládáte za běžný poplatek, ale jsou banky, kde můžete mít k účtu zdarma více platebních karet, a to jak plastových, tak virtuálních.

Kreditní karty mohou mít své poplatky odůvodnitelné. Některé finanční domy nabídnou za poplatek z karty opravdu výhodný bonusový program, takže náklady na pravidelnou správu půjčky se tím „vymažou“. Samozřejmě za podmínky, že kreditku využíváte aktivně, a hlavně správně!

Pojištění karty

Máte pojištěnu platební kartu proti odcizení a zneužití? Pojištění je to dobré - ale jen pro ty, kdo platí plastovou kartou. Jestliže používáte platby mobilem (virtuální platební kartou), pojištění ztrácí smysl. V telefonu je karta zabezpečena dostatečně, pokud se do něj přihlašujete otiskem prstu nebo snímkem obličeje (v kombinaci běžné a infrakamerky v mobilu).

Výběry z bankomatu

Zpoplatněné výběry z bankomatu mohou na konci měsíce ukousnout vyšší desítky, nebo i stovky korun. Přitom stačí mít účet u banky, která nabídne výběry z bankomatu zdarma, a to i z bankomatů jiných bank. Pokud častěji cestujete za hranice, dejte přednost bance, co „umí“ zdarma výběry i z bankomatů zahraničních. A nabídnou výhodnější kurz měn.

Pozor na výběry kreditní kartou. Mohou být zpoplatněny i více než stokorunovými částkami. Kreditní karta neslouží k výběru hotovosti, ale k platbám u obchodníka (v kamenné prodejně, i v e-shopech). Můžete si peníze z kreditky poslat na váš běžný účet, a potom vybrat z bankomatu běžnou platební kartou, a hlavně zdarma.

Absence spořicího účtu

Otočme list, a místo poplatků se zaměřme na inkaso úroků, které můžeme pravidelně dostávat od banky. Jednou z největších chyb je držení své finanční rezervy na běžném a neúročeném účtu. Statistiky ukazují, že Češi mají polovinu svých volných peněz právě na běžných účtech.

A nechápou, že běžný účet slouží jen pro operativní peníze, na cirka měsíc. Vše ostatní, co mají jako rezervu „pro strýčka Příhodu“, patří na účet spořicí. Proč? Banka úložky na spořicím účtu zhodnotí a každý měsíc toto zhodnocení vyplatí. V roce 2023 se pohybuje zhodnocení i okolo 6 procent p.a.

Spořicí účty nemají žádnou výpovědní lhůtu, s penězi můžete volně nakládat, kdykoliv potřebujete. Místo toho, abyste platili vy bance, platí banka vám. Z uložených 50 tisíc na spořicím účtu vám každý měsíc doputuje 250 Kč (při 6% úroku). Částka se na účet připíše - a do dalšího měsíce ještě zvýší základnu pro výpočet zhodnocení v dalším měsíci (složené úročení).