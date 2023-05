Jak si vytvořit finanční rezervu: Jde to i s malými částkami

Život od výplaty k výplatě představuje s každým náhlým výdajem zbytečný stres. Rozbitá pračka nebo porouchané auto dokáže v takovém případě nepěkně zamávat s rodinným rozpočtem. Přitom i s malými částkami lze postupně vytvořit dostatečnou finanční rezervu. V případě nečekaných událostí nebo výpadku příjmu vás tenhle „finanční polštář“ podrží. Přečtěte si, jak si vytvořit finanční rezervu a jaká pravidla dodržovat.

Jednoduché tipy, jak postupně vytvořit finanční rezervu

Peníze navíc se vždycky hodí. A to hlavně v případě nečekaných výdajů nebo výpadku příjmu kvůli ztrátě zaměstnání nebo třeba dlouhodobé nemoci. Přitom jen zhruba pětina Čechů má dostatečné finanční úspory, aby zvládli vyžít tři měsíce bez výplaty.

Přitom i s malými částkami se dá během několika měsíců vytvořit slušný finanční polštář. Stačí dodržovat základní pravidla.

Začněte s malými cíli

Nečekejte, až vám v práci přidají. Pokud začínáte úplně od nuly, tak si stanovte menší cíle a postupně částku navyšujte. Začít spořit se dá i se stovkou. Důležité je se naučit z výplaty odložit aspoň část peněz „na horší časy“. Časem se můžete dopracovat k doporučení odložit si stranou 10–20 % z výplaty.

Buďte konzistentní

Ze začátku spoření není ani tak důležité, jakou částku si dáte stranou, ale že se naučíte pravidelně peníze odkládat. Konzistentnost je totiž klíč k úspěšnému budování finančního polštáře. Nečekejte, jestli vám na konci měsíce něco zbyde. Pokud máte pravidelný příjem, naučte se už v den, kdy přijde výplata, rovnou část peněz odložit.

Ušetřené peníze dejte stranou

Udělejte si pořádek ve svých výdajích. Možná zjistíte, že za něco utrácíte zbytečně. Platíte si třeba předplatné služeb, které nevyužíváte? Ušetřené peníze z takových výdajů si rovnou dejte stranou.

Využijte spořicí účet na maximum

Peníze si můžete odkládat doma do obálky nebo do kasičky, ale výhodné spoření nabízí třeba spořicí účet. Zatímco na běžném účtu se zpravidla vaše finance nijak nezhodnocují, odkládání peněz na spořicí účet vás odmění úrokem. Ten se vám každý měsíc připíše k naspořené částce, takže se vám úspory částečně zhodnocují, a to naprosto bez rizika.

Další výhodou spořicího účtu je, že si ho založíte jednoduše online a je zdarma. Můžete si nastavit pravidelný příkaz a například hned po výplatě určitou částku rovnou převést na „spořák“. Nebudete tak mít volné prostředky tolik na očích. Díky tomu vás nebude lákat je utratit.

Výhodou spořicího účtu je, že v případě nečekaných výdajů máte finance rovnou po ruce. Tím se liší například od termínovaného vkladu, kam ukládáte peníze na předem stanovenou dobu.

Kolik mít ideálně naspořeno: Záleží na mnoha faktorech

Přesná výše finanční rezervy se liší podle toho, jaké jsou vaše příjmy a výdaje, jestli máte vlastní bydlení nebo jste v nájmu, v jaké lokalitě bydlíte, jestli žijete sami, máte děti apod.

Odborníci na finanční gramotnost doporučují vytvořit si rezervu, která pokryje běžné výdaje domácnosti alespoň na 3–6 měsíců.

Za naprosto ideální finanční rezervu se pak považuje ekvivalent vašeho ročního příjmu. I když se to zdá na první pohled jako nedosažitelná meta, dlouhodobým a pravidelným spořením klidně i menších částek si takovou rezervu zvládnete vybudovat.

Kalkulačka pro spořicí účet vám pak může snadno spočítat, za jak dlouho si naspoříte požadovanou částku.

