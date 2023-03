K podnikání mě hnala touha nemít nad sebou žádné šéfy, říká spolumajitel zlínské obuvnické firmy

Být dobrý podřízený mu v životě nestačilo, chtěl mít osud ve vlastních rukou. Velkou inspirací mu v tom byl legendární Tomáš Baťa. Koneckonců v bývalých baťových závodech ve zlínském Svitu také odstartoval svoji pracovní kariéru. „Tam jsme pochopil, že člověk v životě potřebuje i trochu štěstí. Třeba na dobré nadřízené. Když vás šéf nebude chtít, tak to ničím nepřetlačíte,” říká Robert Kunorza, ředitel a spolumajitel firmy Bennon. „Snil jsem o jediném, nemít nad sebou žádné šéfy a být finančně nezávislý,” říká. A to se mu taky povedlo. Jak se z nuly buduje prosperující byznys, se dozvíte v dalším díle podcastu Buduj značku s Robertem Kunorzou.

Reklama

„Po škole (absolvoval Střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně - pozn. red.) jsem šel hned pracovat. Do fabriky. Jinak to nešlo. Pocházím z vesnice, ta vám dá do vínku, že se musí makat. Po vojně jsem se pohyboval ve společnostech v areálu Svitu, pozoroval nadřízené a dělal si obrázek o tom, jak celý ten kolos funguje. Záhy věděl, že chce mít něco vlastního.

Krize nekrize

Zlínský rodák společnost Bennon, která se věnuje výrobě pracovní a volnočasové obuvi a oblečení, spoluzaložil v roce 2009. „Byla to těžká doba, byla krize a někteří si ťukali na čelo, že jsem odešel z teplého místečka z pozice obchodního ředitele. A i přesto jsem si řekl, že zkusím něco nového, vlastního,” říká.

Začátky nebyly lehké. Etablovat neznámou značku na trhu se povedlo díky správné konstelaci spoluzakladatelů a jejich obřím znalostem oboru. Dnes je Bennon moderní dynamickou firmou s 59 zaměstnanci, která ale vychází z baťovské tradice. Bennon vyrábí a distribuuje široký sortiment pracovní, bezpečností a volnočasové obuvi i pracovní a outdoorové oblečení. A vrací se i na místo činu. V areálu Svitu v říjnu Bennon otevřel prodejnu.

Nejnovější díl pořadu Buduj značku s Robertem Kunorzou sledujte v úvodu článku nebo si ho pusťte na všech podcastových platformách.

Sledujte i další epizody podcastu Buduj značku.

video Michal Šnobr v pořadu Jiný peníze: Všechny moje investice vycházejí ze selské logiky Newstream TV Málo se to ví, ale díky Michalu Šnobrovi zbohatla spousta Čechů a Slováků. Přivedl je totiž k investicím, které jim vydělaly dostatek peněz do konce života. I proto si jej pozvaly Andrea Ferancová Bartoňová a Tereza Zavadilová do pořadu Jiný peníze, který se věnuje investicím. A na konci článku najdete ještě bonusovou epizodu, v níž Michal Šnobr představuje svou vizi české energetiky a budoucnost ČEZ. Pořad se natáčí v pražském hotelu Augustine. nst Přečíst článek

Reklama

video Ondřej Krátký: Jsem badatel s nadšením pro problémy Newstream TV „Nemám trpělivost vědce, ale nadšení badatele. Spojuje nás zájem řešit problém.“ Tak vidí charakteristický rys své osobní značky Ondřej Krátký, spoluzakladatel a CEO společnosti Liftago. „Problémy mě baví, jinak bych nemohl zkoumat tisíce možností, jak vylepšit naši službu,“ vysvětluje Ondřej v pořadu Značka: Osobně na Newstream TV. Nadšení pro vylepšování uplatňuje i sám na sobě, a své poznatky z cesty k vlastnímu sebezlepšování nově sdílí i na platformě HeroHero jako „Krátký videa“. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

video FreshStart: Hasičák, který si doma vystavíte, sklízí ceny od designérů i hasičů Newstream TV Inovativní vzhled hasicího přístroje Amplla doplňuje jeho multifunkčnost. Architekt Přemysl Kokeš přišel s nápadem na hasicí přístroj, který si budete chtít doma dokonce vystavit. Kulatý, placatý a barevný rescue point sklízí úspěchy i na designových soutěžích jako je například prestižní International Forum Design Award, kde získal zlato. „Velice mě potěšila česká cena hasičů Zlatý plamen, protože to není za design, ale od odborníků na požáry, kteří ocenili naše uvažování,“ říká Kokeš v další epizodě projektu FreshStart. Marie Kolajová Přečíst článek