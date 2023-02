FreshStart: Hasičák, který si doma vystavíte, sklízí ceny od designérů i hasičů

Inovativní vzhled hasicího přístroje Amplla doplňuje jeho multifunkčnost. Architekt Přemysl Kokeš přišel s nápadem na hasicí přístroj, který si budete chtít doma dokonce vystavit. Kulatý, placatý a barevný rescue point sklízí úspěchy i na designových soutěžích jako je například prestižní International Forum Design Award, kde získal zlato. „Velice mě potěšila česká cena hasičů Zlatý plamen, protože to není za design, ale od odborníků na požáry, kteří ocenili naše uvažování,“ říká Kokeš v další epizodě projektu FreshStart.

Proč zrovna hasicí přístroj?

Cesta k hasičákům byla dlouhá a trnitá, nejsem požárník, ale architekt. S hasicími přístroji jsem se při své práci setkával opakovaně. Problémem bylo, jak vypadaly. Při dokončování stavebních projektů dochází na požární kontrolu stavby, kdy technici rozmístí hasicí přístroje. Naučil jsem se je schovávat, protože kazily interiér. Dával jsem je do různých kabinetů, skříní a podobně. Pak jsem zažil situaci, kdy jsem hasicí přístroj potřeboval a nemohl jsem ho najít.

Moje myšlenka byla taková, že když budou hezky vypadat, nebudu je muset schovávat. Našel jsem firmu ve Spojených státech, která je jako jediná na světě vyrábí inovativně. Jsou placaté, ale v Evropě se neprodávají, a navíc jde stále o červenou lahev, jen o něco placatější. Nakonec jsem nechal hledání a začal jsem tvořit.

Co znamená název Amplla?

Amplla pochází od slova amplification tedy zesílení. Naše přístroje mají i širší využití a širší výbavu, takže jejich zesílení je vidět i v těchto rozměrech.

Konkrétně?

Je neuvěřitelné, co oheň umí. Z mé zkušenosti vím, že vám může hořet nad hlavou a kapat na vás rozpálená hmota, takže jsem věděl, že je nutné se při těchto situacích ochránit. Chtěl jsem, aby přístroj fungoval zároveň jako štít. To je naše první rozšíření. Celkem jich je dvacet dva. Další je skrytí pojistek, aby se k nim nedostaly malé děti, což zároveň předchází i nechtěnému spuštění přístroje při pádu. Dále bych zmínil, že se přístroj nasazuje na jednu ruku, což nechává tu druhou volnou k dalším potřebným krokům, které je nutné udělat při požáru.

Do krytů, ve kterých hasicí přístroj prodáváme, dokážeme schovat další výbavu. To nejpodstatnější je dýchací maska, dále lékárnička, defibrilátor, hasicí deka. Našeho kolegu, který dříve pracoval s hasiči, napadlo, že by bylo vhodné mít doma nějaké místo, kde jsou nejdůležitější věci, co potřebujete rychle vzít při opouštění domova právě při požáru. Proto prodáváme brašnu na suchý zip, kam si můžete dát pasy, rodné listy nebo fotografie na flash disku.

Inovativní hasicí přístroj od společnost Amplla v interiéru Amplla - použito se svolením

Takže to není jen hasičák.

Náš hasicí přístroj je rescue point. Přeci jen je to takový výstražný puntík atypického tvaru. Kromě hodin, tolik kulatých věcí doma běžně nenajdete. Je to taková záchranná stanice, která vás zachrání nejen při požáru. Umíme dokonce vyrobit i neprůstřelnou verzi, která může sloužit jako štít.

Mojí největší radostí je jeho vzhlednost. Jenom tehdy, když je věc tak krásná, že je výtvarným dílem v interiéru, tak ji budeme pro její samotnou výtvarnou hodnotu chtít vidět a mít ji na dosah ruky. V bytech hasicí přístroj být nemusí, ale v domech ano. Když je pěkný, je větší šance, že jej lidé nebudou schovávat a v případě nouze jej tak snadno najdou.

Jaká ocenění jste získali?

Přihlásili jsme se do několika designérských soutěží. Sami jsme trošku očekávali, že uspějeme. Přeci jen je uvažování o něčem, jako je hasicí přístroj, naprosto odlišným stylem je poměrně přelomové. Na těchto typech soutěží je milion židlí, světel a praček.

Velice mě potěšila česká cena hasičů Zlatý plamen, protože to není za design, ale cena od odborníků na požáry, kteří ocenili naše uvažování. Největší ocenění jsme obdrželi v soutěži International Forum Design award, kde jsme poprvé v rámci České republiky vyhráli zlato. Tam se přihlásilo jedenáct tisíc soutěžních výrobků, z toho se uděluje sedmdesát čtyři zlatých medailí. Vidíme to jako olympijskou medaili. Měli jsme obrovský aplaus.

Celý rozhovor si můžete přečíst na serveru FreshStart.

