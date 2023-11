Stanislav Šulc: V Praze a Brně se otevírá jeden podnik za druhým. Jsou ale Češi ochotni pustit chlup?

Česko zasáhla nákupní horečka. Alespoň to vypadá podle toho, kolik nových obchodů, restaurací, bister a dalších provozů se v posledních týdnech otevřelo. Je to známka optimismu, že konečně bude líp? Nebo je to nedocenění statistik, které jasně ukazují, že Češi šetří?

Vraťme se o nějakých 13 měsíců v čase zpět. Tehdy vrcholila panika, co všechno nastane, až do ekonomiky vpadnou nové ceny energií. A že šlo o skutečně pořádnou paniku, která se nakonec nejspíš vůbec nenaplnila, ačkoli ano, přiznejme, že ceny energií vzrostly. Nicméně katastrofické scénáře se nenaplnily.

Co se však zcela jistě naplnilo, bylo určité omezení. Omezovali se spotřebitelé, omezovaly se také firmy ve svých očekáváních růstu a omezovaly se také plány expanze. V takové situaci, kdy nikdo nic neví a jen si všichni malujeme černé a černější scénáře, zkrátka nikdo nebude rozjíždět novou restauraci ani obchod.

Bister jako hub

Rok se s rokem sešel a máme tu situaci úplně jinou. Z retailového pohledu skoro až euforickou. Jen v posledních dvou měsících se otevřelo hned několik nových velkých obchodů, restaurací, otevírají se nové pobočky slavných řetězců rychlého občerstvení (dnes například Popeyes), rostou nová bistra, kavárny (například v nově otevřené budově Masaryčky).

Všem rozhodně přejme co nejlepší úspěch. Je to dobrá zpráva o stavu místních podnikatelů, kteří zase věří v lepší zítřky. A když se bude dařit jim, mělo by se dařit tak nějak tomu celému soukolí, kterému říkáme ekonomika.

Statistika nuda je

Nicméně přeci jen tu je jeden mráček. A tím jsou statistiky. Zejména ta o spotřebě domácností. Ta klesala kontinuálně tak dlouho, jako snad nikdy předtím. Sice nyní přicházejí Vánoce, ale i tak lze mezi lidmi sledovat stále zvýšenou míru nejistoty a neochotu zbavovat se peněz.

Není se čemu divit. Těch temných zpráv ze světa, které navíc mohou mít zcela konkrétní dopady i na české spotřebitele, je zkrátka příliš. A pokud nepřijdou nějaké razantní dobré zprávy, biliony na účtech českých domácností se rozhodně v ekonomice rozpouštět nezačnou.