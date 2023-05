Rána pro J&T, Šnobra a stovky investorů z ČR. Britská chemička Venator Materials bankrotuje

Britská chemička Venator Materials vyhlásila ve Spojených státech bankrot. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters. Do firmy od loňského roku investovala finanční skupina J&T a český investor Michal Šnobr, k nimž se později přidaly stovky drobných investorů z Česka a ze Slovenska. V posledních měsících se firma ještě snažila zvýšit prodej svých barviv a funkčních aditiv.

Venator odhaduje objem svých aktiv i závazků v rozmezí jedna až deset miliard dolarů, tedy až 217 miliard korun, stojí v žádosti o soudní ochranu před věřiteli. Firma uvedla, že má přes pět tisíc věřitelů a odhaduje, že bude mít prostředky k vyplacení nezajištěných věřitelů.

S akciemi Venatoru se obchoduje na burze v New Yorku. Firma se loni obrátila na poradenské společnosti, aby jí pomohly zlepšit stav likvidity a snížit náklady.

Kritika od fondu J&T

Skupina J&T a investor Michal Šnobr loni v květnu oznámili, že ve firmě získali 9,42 procenta akcií. Stali se tak druhým největším akcionářem. Investici provedl nový fond J&T MS 1 SICAV, který J&T a Šnobr společně založili. Fond postupně podíl zvyšoval.

V otevřeném dopise ze začátku letošního roku fond J&T kritizoval vedení chemičky a její finanční výsledky. Uvádí v něm také, že ve firmě drží 14,3 procenta akcií. V reakci na dopis britská společnost mimo jiné uvedla, že přijala program snižování nákladů a že plánuje odprodej aktivit v segmentu s oxidy železa.

Šéf společnosti Simon Turner v únoru v komentáři k výsledkům hospodaření zdůraznil, že makroekonomické podmínky „byly i nadále náročné”. Uvedl také, že firma snížila výdaje a plánuje omezit zásoby tak, aby odpovídaly poptávce.

