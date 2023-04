J&T Banka loni vydělala 3,4 miliardy. Windfall tax se vyhne

J&T Bance, která poskytuje služby privátního bankovnictví, stoupl loni meziročně čistý zisk o 21 procent na 3,38 miliardy korun.

Banka uvedla, že její bilanční suma na konci roku vzrostla o 12 procent na 227,3 miliardy korun. Bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl souhrnný čistý zisk podle předběžných údajů meziročně o 35,1 miliardy korun na 104,1 miliardy korun.

Windfall tax se banka vyhne

Na J&T Banku se nevztahuje daň z mimořádných zisků, které budou největší bankovní domy s čistým úrokovým příjmem od šesti miliard korun platit od letošního roku. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií.

Rekordní nárůst zaznamenal objem poskytnutých korporátních úvěrů poskytnutých J&T Bankou, který meziročně vzrostl o 17 procent. Celkový objem úvěrů a pohledávek za klienty v roce 2022 dosáhl 106,15 miliardy korun.

Nejvíce rostoucím fondem roku 2022 se stal J&T Arch Investments, který investorům za loňský rok připsal zhodnocení v korunách 8,9 procenta, respektive 3,21 procenta v eurech. Objem majetku zvýšil o 140 procent na 31,38 miliardy korun. Celkový objem majetku pod správou činil 104,66 miliardy korun, meziročně se více než zdvojnásobil. Za jeho růstem stojí nejen výsledky fondů, ale také akvizice investiční společnosti Amista, která se ke konci roku stala součástí celku.

Vlastní kapitál banka v meziročním srovnání narostl o 9,63 miliardy korun na 35,86 miliardy korun. Vedle zisku z běžného roku a příspěvku z nerozděleného zisku z předchozího roku se v něm pozitivně promítlo také mimořádné navýšení kapitálu ze strany akcionářů o 2,91 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla 19,37 procenta.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví financování v oboru realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V ČR J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku, J&T Direktbank v Německu a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).

