Inflace, vysoké úrokové sazby, pokles zakázek. Nábytkářská firma TON propustí 93 z 600 zaměstnanců

Nábytkářská společnost TON z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku propustí ke konci června 93 z 600 zaměstnanců. Ředitel firmy Milan Dostalík to řekl České televizi (ČT). Důvodem propouštění jsou inflace, vysoké úrokové sazby a pokles zakázek z Česka i zahraničí, vyplynulo z jeho vyjádření.

Nábytkářská firma rozdá výpovědi části zaměstnanců po dohodě s odborovou organizací tento týden, uvedla Česká televize. O práci podle ní přijde o třetinu méně lidí, než továrna původně nahlásila úřadu práce.

„Musíme chránit podnik pro případ, že se globální ekonomické obtíže budou protahovat,” zdůvodnil krok Dostalík. Hospodaření firmy v posledních třech letech bylo podle něj jako na houpačce. „Nejprve covid, pak krátké oživení poptávky, nedostatek a zdražování energií a surovin, nyní propad zakázek v důsledku inflace a vysokých úrokových sazeb,” sdělil ČT.

Akciové společnosti TON, která je předním světovým výrobcem ohýbaného nábytku, vzrostly v roce 2021 tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží meziročně o 17,4 milionu korun na 706,7 milionu korun. Firma vykázala i vyšší čistý zisk. Zatímco v roce 2020 činil zhruba 11,6 milionu korun, loni 42,6 milionu korun. Hospodářské výsledky za loňský rok firma zatím nezveřejnila.

Tradice společnosti TON sahá do roku 1861, kdy v Bystřici pod Hostýnem vybudoval se svými syny továrnu truhlář, vynálezce a návrhář nábytku Michael Thonet. Podnik za svou historii několikrát změnil vlastníka i název. Současný, který představuje zkratku slov továrna na ohýbaný nábytek, si ponechává od roku 1953.