Volných pracovní míst je víc než lidí bez práce, nezaměstnanost mírně klesla

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 3,7 procenta, v únoru byla o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Na konci března bylo bez práce zhruba 273 500 lidí, o devět tisíc méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst stoupl asi o 1400, zaměstnavatelé jich v březnu nabízeli kolem 284 500. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v březnu byla nezaměstnanost v Česku 3,4 procenta. Přes potvrzenou recesi zůstává poptávka po pracovní síle vysoká a podniky se svých zaměstnanců nezačaly zbavovat, shodují se analytici.

Vývoj na trhu práce podle úřadu aktuálně odpovídá ročnímu období, kdy je nezaměstnanost v zimě vyšší a s příchodem jara klesá. Březen je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především při jarních úklidech veřejných prostranství. „Hlavní nástup těchto činností očekáváme v dubnu. Dobrou zprávou je, že v následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě dále klesat,” uvedl ministr.

Nejnižší nezaměstnanost, shodně 2,9 procenta, zaznamenaly v březnu úřady ve Zlínském, v Plzeňském a Pardubickém kraji. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných byl nadále v Ústeckém kraji s 5,7 procenta. Nad pěti procenty se nezaměstnanost držela ještě Moravskoslezském kraji, kde dosáhla 5,1 procenta.

Recese nevyvolává vlnu propouštění

„Navzdory recesi nedochází ani k žádnému výraznému propouštění, protože po předchozích zkušenostech si firmy uvědomily, jak obtížné je získat pracovníky v době konjunktury zpět,” řekl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

„Trh práce přitom registroval meziročně zvýšené pohyby, které mohly souviset s obousměrnou migrací ukrajinských uprchlíků, ale také s různorodou ekonomickou situací mezi tuzemskými firmami,” doplnil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Mezi okresy byla nejnižší nezaměstnanost nadále v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,6 procenta lidí, následovaly okresy Praha-západ s 1,7 procenta a Pelhřimov s 1,8 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných, 8,3 procenta, hlásí okres Karviná. Na Mostecku dosáhla nezaměstnanost 7,1 procenta, na Bruntálsku 6,8 procenta.

Podle Andrey Linhartové Palánové, expertky na řízení lidských zdrojů PwC, vývoj nezaměstnanosti potvrzuje, že recese v české ekonomice bude zřejmě jen mírná a krátkodobá. „Šéfové firem věří, že po krátkém poklesu ekonomiky se poptávka po jejich zboží a službách znovu více rozběhne. Na tento návrat k růstu chtějí být připraveni, proto se nebudou zbavovat zaměstnanců, které by za pár měsíců opět potřebovali,” uvedla.

Zájem je o dělníky

Na jedno pracovní místo připadá v ČR průměrně jeden uchazeč. Nejvíce je to na Karvinsku, a to téměř 11 uchazečů. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, zedníky kamnáře a dlaždiče nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve Středočeském kraji, kde je v nabídce přes 78 tisíc, respektive přes 58 tisíc míst.

V březnu byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 53,6 procenta ženy. Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 43,3 roku, loni to bylo 43,9 roku. „Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám,” uvedl úřad.

V evidenci úřadu práce bylo ke konci března 17 720 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou, meziměsíčně o 530 víc, z celkového počtu uchazečů o zaměstnání tvořili šest procent. Podle dostupných zdrojů získalo v Česku od vypuknutí konfliktu do konce března práci přes 222 500 Ukrajinců s dočasnou ochranou, uvedl úřad v tiskové zprávě. Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. K 1. dubnu bylo v Česku podle údajů ministerstva vnitra zhruba 325 700 běženců z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Téměř 30 procent tvoří děti. Dvě třetiny dospělých jsou ženy, část pak senioři.

Vývoj nezaměstnanosti v ČR

Únor 2023 Březen 2023 Březen 2022 Podíl nezaměstnaných (v procentech) 3,9 3,7 3,4 Počet nezaměstnaných 282 508 273 478 252.873 Počet volných pracovních míst 283 097 284 525 360 168

Zdroj: Úřad práce ČR