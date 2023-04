Bývalý uhlobaron Antonio Koláček před klíčovým soudem: Věřím v karmu. Zvítězím

Antonín Koláček je jednou z hlavních postav kauzy Mostecké uhelné, kterou nyní rozhoduje český soud. Bývalý uhlobaron, který si změnil jméno na Antonio, čeká na klíčové rozhodnutí. Soud jej buďto pošle do vězení, nebo zabrání uznání výsledku švýcarské justice. Rozhodující datum se přitom nebezpečně blíží. „Osobně věřím, že zvítězí vyšší spravedlnost a dopadne to pro mě dobře,“ říká Koláček. V rozhovoru pro newstream.cz podnikatel, který je znám svými neortodoxními projevy životního stylu i víry, promluvil o tom, jak aktuálně žije a co od soudů čeká.

Vy svou pověst neortodoxního podnikatele nezapřete. Máte vlastní webové stránky, píšete na nich jakýsi blog, v němž popisujete své oplétačky se zákonem. Čím se tedy vlastně v této době nejvíc zabýváte?

Hlavním tématem mého života je porozumění životu a podpora ostatních lidí v tom, aby se naučili žít smysluplný a spokojený život. K tomu jsem vytvořil dům osobního rozvoje Maitrea a k tomu jsem směřoval i svůj vlastní osobní rozvoj. To, co mi dává největší smysl, je vědomá péče o život a spolupráce s druhými lidmi.

Aktuálně však musím čekat na rozhodnutí pražského městského soudu v příběhu Mostecká uhelná, neboť toto rozhodnutí mi umožní rozšířit aktivity v tomto směru a významně ovlivní můj další život. Takže se nyní věnuji především svým dětem, vnoučatům a své partnerce a jejich potřebám.

Co očekáváte od posledního soudního stání, které se má uskutečnit v červnu?

Předsedkyně senátu, paní doktorka Slepičková, má k dispozici dostatek argumentů, které jí umožňují mě osvobodit. Jak celou situaci nakonec vyhodnotí, nikdo neví. Osobně však věřím, že zvítězí vyšší spravedlnost a dopadne to pro mě dobře. Všem lidem okolo mě by se tím ohromně ulevilo a myslím si, že i paní doktorce Slepičkové. Všichni to po tolika letech už chceme mít za sebou a nechceme se k tomu už vracet. Byl to velmi podivný soud či příběh.

Na svých stránkách jste uvedl: „V těchto závěrečných třech měsících bude tedy třeba zkoncentrovat všechny síly k tomu, aby se už konečně v příběhu Mostecké uhelné projevila pravda celá a nezmanipulovaná, a přitom abychom zůstali v lásce ke všemu stvořenému a nebojovali s nepřáteli.“ Co je tedy ona celá pravda?

Příběh Mostecké uhelné už pomalu končí, a je třeba se tedy podívat na jeho počátek. Jak skutečně začal. Na počátku tohoto příběhu byla moje obrovská naivní důvěra k mým spolupracovníkům Vasilu Bobelovi a Petru Pudilovi (podnikatelé a bývalí spolumajitelé MUS – pozn. red), kteří se spolu se mnou a Lubošem Měkotou (bývalý privatizátor MUS, v roce 2013 zemřel – pozn. red.) stali konečnými vlastníky MUS po její privatizaci a restrukturalizaci.

Stále ještě nevím, proč to tehdy udělali, ale byli to právě oni, kdo nás obvinili, že jsme jim s Lubošem Měkotou způsobili obrovskou škodu ve výši asi sedmi miliard korun, kterou nahlásili ve Švýcarsku ve formě žaloby. A právě jejich žaloba umožnila Švýcarsku nás za 12 dní odsoudit, aniž by Švýcarsko znalo realitu české privatizace a českých zákonů. Aby nás Švýcarsko mohlo odsoudit, potřebovalo nezbytně nutně škodu a poškozeného. A právě tato škoda pánů Pudila a Bobely ve formě „plovoucí pohledávky ve výši sedmi miliard korun, která není evidovaná v účetnictví“, jak to pánové nazvali, to Švýcarsku umožnila.

Vrcholem toho všeho nakonec bylo ještě to, že si pánové Pudil a Bobela ponechali pro sebe neoprávněně devět miliard korun z prodeje zachráněné a stabilizované MUS Pavlovi Tykačovi. Jinými slovy mě a Luboše Měkotu sprostě okradli o devět miliard korun, což pravděpodobně bylo od počátku jejich hlavním záměrem, když na nás podávali tu žalobu ve Švýcarsku.

Přesto, že je pan státní zástupce Bartoš stále ještě chrání vlastním tělem a trvá na svém stanovisku, že jejich peníze jsou čisté a naše špinavé, což opravdu nechápu, tak stále věřím, že karma pány Pudila a Bobelu jednou dožene.

To je váš postoj. Jaký tedy očekáváte výsledek soudu?

Já osobně cítím, že budu nejpozději u odvolacího soudu osvobozen a zcela očištěn. A plně tomu věřím.

V negativním případě se odvoláte?

Ano, zcela určitě, protože jsem nikoho nepoškodil a nikoho nepodvedl.

Pokud byste soud vyhrál a prostředky vám zůstaly, jak s nimi naložíte?

Mým hlavním projektem, kterému se budu po osvobození věnovat, je projekt holistického centra pod názvem Sluneční chrám Maitrea v Rytířské ulici, ve kterém budou moci lidé uvolňovat napětí ve svém těle, duši i mysli a harmonizovat je do vzájemného souladu.

Určitě budu hodně pozornosti i peněz věnovat také rozvoji přirozených porodů v českých porodnicích a vědomému rodičovství či možná obecně řečeno vědomému životu lidí v Česku.

Jak moc jste se musel kvůli této situaci stáhnout z byznysu?

Já jsem se po té zradě a podrazu pánů Pudila a Bobely zcela stáhnul z byznysu, protože jsem přestal důvěřovat lidem motivovaným penězi a mocí. Mojí hlavní motivací je spokojený smysluplný život, takže jsem začal naplno podporovat rozvoj spirituální složky života lidí v Česku se záměrem, aby se lidé naučili správně cítit to, co prožívají, respektovat své pocity a vědomě je následovat. Proto jsem také založil Maitreu. Když vidím, jak jsou lidé v současnosti zahlceni a nestačí vůbec vnímat své skutečné potřeby a nechávají se manipulovat prostředím, tak jsem si jistý, že jim naše služby mohou být prospěšné a užitečné.

Co je tedy vaším hlavním příjmem?

Mým hlavním příjmem byl do konce loňského roku plat ředitele v Maitree, ale od prosince 2022 jsem v důchodu, takže nyní je mým příjmem důchod. Provoz jsem předal mladé generaci a já hlídám jen to, jestli Maitrea naplňuje své poslání pomáhat lidem spojit se svým srdcem a najít v sobě dostatek síly, aby své srdce mohli následovat. A mladým maitreáčkům se to skvěle daří.

Jaké jsou vaše klíčové investice?

Mojí hlavní a jedinou investicí je společnost Sluneční chrám Maitrea, jejíž součástí je také Dům osobního rozvoje Maitrea v Praze, Mateřská školka a Dům seniorů ve Slušticích.

Jste známý tím, že se orientujete na víru, ostatně i část vašeho byznysu je na tom postavena. Jak vám to pomáhá právě v podnikání?

Jak už jsem řekl, já už v žádném byznysu orientovaném na vydělávání peněz nejsem, protože mě to nezajímá. Navíc mám všechny moje peníze zablokované soudy, takže to ani nejde.

Peníze by neměly být smyslem a cílem života, ale pouze nástrojem ke smysluplnému a vědomému zlepšování našeho společného života. Spirituální složka života, nejen víra, mi pomáhá orientovat se v životě a v nalézání toho, co je skutečně důležité. Podle mě je to vzájemná spolupráce a společná vědomá péče o život lidí. Pro mě byly vztahy mezi lidmi vždy prioritní a nikdy to nebylo dosahování nějakých pochybných či virtuálních cílů.

Mým hlavním cílem je naučit se žít plně v přítomnosti a plně se odevzdat do služeb životu kolem mě. A v tom je spiritualita nezastupitelná.

V jednom rozhovoru jste uvedl, že jste si rozšířil vědomí, že jste vědomější. Jak se to projevuje?

Projevuje se to tím, že v přítomnosti naplno vnímám své tělo, svou duši a vidím, co se mi děje v mysli, a přitom nepodléhám případným zmatkům či propadům nebo strachům. Udržuju stálé spojení se svým srdcem a nebojuju se životem. Jsem s ním v míru. Žiju a tvořím smysluplné aktivity, které podporují život v souladu s mým srdcem.

Co je tedy podle vás smyslem života?

Smyslem života je podle mě život sám o sobě. Když ale vidím, jak se sebou lidé zacházejí, mám občas tendenci říkat, že smyslem života je udržet život při životě, protože mám pocit, že se řítíme do záhuby. Ale někde uvnitř zcela jasně vím, že nekonečná inteligence a síla života je daleko větší než naše hloupost a sebezničující tendence, takže se o naši planetu vlastně nebojím. Plně důvěřuju životu.

Antonio Koláček (63)

Český manažer a v souvislosti s privatizací Mostecké uhelné společnosti (MUS) také švýcarským soudem pravomocně odsouzený podnikatel. Působil také jako předseda představenstva nástupnické firmy Czech Coal. Je příznivec a popularizátor buddhistického vyznání.