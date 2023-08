Inflace dohnala Čechy k hazardu. Sazka vydělala 1,8 miliardy

Čistý zisk loterijní společnosti Sazka loni meziročně stoupl o 9,2 procenta na 1,77 miliardy korun. Tržby firmy vzrostly o 6,2 procenta na 11,6 miliardy korun.

Reklama

Celková výše sázek uzavřených v minulém roce u Sazky překročila 26,2 miliardy korun, meziročně přibližně o 300 milionů korun více. Milionovými výherci se stalo 450 lidí, což je o 200 lidí více než v roce 2021 a jedná se o největší počet vůbec. Většina pocházela z výher z číselné loterie. Nejvyšší výhrou byl Superjackpot Sportky, ze kterého si sázející odnesl 155 milionů korun.

„V loňském roce společnost vygenerovala rekordní počet i objem výher. Skokově se zvýšil také počet milionářů, kteří si vsadili on-line. Vysoké výhry padaly jak v číselných loteriích, tak v tradičních stíracích losech i on-line losech na internetu. V průměru společnost každý den vytvořila alespoň jednoho milionáře,“ uvedla Sazka ve výroční zprávě.

Prazdroj zdraží o šest procent, cena se zvýší hlavně u balených piv Zprávy z firem Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října většinu produktů téměř o šest procent. Více se zvednou ceny balených piv, a to v průměru o 1,50 koruny na půllitr, méně ceny čepovaných - o korunu. Informaci potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Podle něj jsou důvodem zdražení piva především trvale rostoucí náklady na energie, obaly a dopravu. ČTK Přečíst článek

Společnost byla v roce 2022 oprávněna provozovat deset číselných loterií se současným provozem na prodejních místech a na internetu, z toho jednu mezinárodně sdílenou. Dále šlo o sedm doplňkových loterií, jednu číselnou loterii na prodejních místech a dvě číselné loterie na internetu, 73 okamžitých loterií, tedy stíracích losů na prodejních místech a 121 okamžitých loterií na internetu.

V letošním roce bude loterijní společnost chtít dále investovat do digitalizace, rozšiřovat portfolio služeb a investovat do udržení klientů ve všech herních odvětvích, uvedla.

Sazka také dokončila technologický projekt Futurum, na kterém pracovala posledních několik let. Ten měl za úkol implementovat výměnu centrálního loterního systému a přechod na nový systém společnosti International Game Technology (IGT) zajišťující krom jiného řadu online loterijních her. Nový systém by měl poskytovat veškerá data v reálném čase.

Firma se stala generálním partnerem největšího českého silničního závodu Sazka Tour. Dlouhodobě je partnerem českých olympioniků a českého esportu. Je sponzorem největší česko-slovenské ligy Sazka eLeague. V roce 2022 pokračovala ve spolupráci s týmem Sinners Esports hrajícím Counter Strike: Global Offensive a dál rozšiřovala portál Sazka eSport.

Další rána pro čínský realitní trh. Developer Country Garden vykázal rekordní ztrátu Reality Jeden z největších čínských developerů, společnost Coutry Garden, vykázal za první pololetí rekordní ztrátu 6,7 miliardy dolarů, zhruba 148,3 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Mezi její neloterijní služby patří provozování největšího českého mobilního virtuálního operátora SAZKAmobil.

Na konci roku 2022 měla společnost 506 zaměstnanců, meziročně o 18 více.

Sazka je nejstarší loterijní společnost v Česku. Hlavními produkty jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka, která působí v 36 zemích. Je také součástí mezinárodního loterního holdingu Allwyn. Ten provozuje loterie například v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od roku 2024 by se měl stát provozovatelem britské Národní loterie.