Sazce loni stoupl zisk o třetinu, vyrobila 250 milionářů

Čistý zisk loterijní společnosti Sazka loni meziročně stoupl o 30,5 procenta na 1,62 miliardy korun. Výnosy společnosti pod novým vedením Aleše Veselého, který před rokem v lednu nahradil ve funkci generálního ředitele Roberta Chvátala, vzrostly o 24,4 procenta na 10,9 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Celková výše vsazených částek byla 25,9 miliardy korun. Sazka v minulém roce vyplatila 62 milionů různých výher a milionářem se stalo 250 sázejících. Nejvyšší částku 250,2 milionu korun vyhrál sázející v loterii Sportka.

„V roce 2021 vzrostly výnosy oproti roku 2020 ve všech herních vertikálách. Vzrostl také podíl sázek uzavřených na internetu. V loteriích se nejvíce dařilo Sportce a tištěným losům, v online sázení je růst způsoben elektronickými losy a Sazka hrami,“ uvedla firma ve výroční zprávě.

Stát na daních získal miliardy

„S růstem zisku společnosti je spojen i výrazný nárůst odvodů do státní poklady. Prostřednictvím loterijní daně a daně z příjmu Sazka za rok 2021 odvedla více než 4,5 miliardy korun," uvedla Sazka.

Firma měla loni oprávnění provozovat devět číselných loterií se současným provozem na prodejních místech a na internetu, z toho jednu mezinárodně sdílenou. Dále šlo o pět doplňkových loterií, jednu číselnou loterii pouze na prodejních místech a jednu číselnou loterii pouze na internetu, 79 okamžitých loterií (stíracích losů) na prodejních místech a 69 okamžitých loterií na internetu.

Nově minulý rok spustila loterii Extra Renta, která nabízí hlavní výhru 100 tisíc korun měsíčně na 20 let. Společnost obnovila značku Tutovka, pod kterou poskytuje balíček stíracích losů.

Sazka je nejstarší loterijní společnost v Česku s podílem více než 90 procent na trhu loterií a podobných her. Hlavními produkty jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka, která působí v 11 zemích. Na konci loňského roku ve firmě pracovalo 488 zaměstnanců, meziročně o 41 více.