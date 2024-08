Loterie je pro něj zábava i hezká tradice. Ve Sportce sází již 21 let stejná čísla, která mu teď přihrála téměř 128 milionů korun

Ve středu 10. července padla zatím nejvyšší letošní výhra ve Sportce. Šťastlivci z Jižní Moravy „cinknul“ Superjackpot ve výši 127 965 984 korun. Výherce, který již 21 let sází stále stejná čísla prozradil, že ve svém rituálu, kdy si tiket do loterie kupuje na každé slosování Sportky, ani po pohádkové výhře nehodlá nic měnit.

Reklama

Stále věřit ve vlastní čísla se může vyplatit. Důkazem je toho muž z Jižní Moravy, který již 21 let sází stejnou kombinaci vlastních čísel. A právě ta mu druhou červencovou středu přinesla zatím nejvyšší letošní výhru ve Sportce – krásných 127 965 984 korun.

Výherce prozradil, že sází výhradně jen Sportku, a to na každé slosování, tedy třikrát do týdne. Ačkoli tak tomu nebylo vždy. Když s hraním loterie začínal, sázel jen občas, tak, jak ho to zrovna napadlo. To se ale časem změnilo a svůj tiket si už chodí kupovat s železnou pravidelností.

Žádné změny neplánuje

Výherce většinou chodí pro svůj tiket do trafiky. A tam si muž z Jižní Moravy vsadil i na slosování, které proběhlo 10. července. Když pak večer doma u televize kontroloval svůj tiket a zjistil, že Superjackpot je jeho, zůstal prý naprosto v klidu. Okamžitě prý věděl, co s vyhranými penězi udělá. „Chci je přerozdělit,“ svěřuje se. O výhře zatím řekl jen své nejbližší rodině a dál to rozhodně šířit nehodlá. Nevidí pro to důvod.

Stejně tak nemá v plánu něco měnit ve svém dosavadním životě. Chce dál pracovat a žít, jak je zvyklý. „Myslím si, že mě výhra nijak zásadně nezmění. Pokud budu zdravý, chci i nadále chodit do práce tak, jako tomu bylo doposud,“ plánuje šťastlivec.

Reklama

Neznámý sázkař vyhrál v Německu 117 milionů eur v loterii Money V Hamburku někdo vyhrál v loterii Eurojackpot 117 milionů eur, což jsou v přepočtu bezmála tři miliardy korun. Vsadit si mohl jeden hráč či skupina lidí. Napsala to agentura DPA s odkazem na provozovatele loterie Westlotto. Jde o čtvrtou nejvyšší výhru v Německu a nejvyšší zaznamenanou v Hamburku. ČTK Přečíst článek

Výhra se musí oslavit

Se stejným klidem, jako fakt, že vyhrál, pojal muž i oslavu výhry. Když to zjistil, byl večer a on už byl po jídle. Otevřel proto lednici a sáhl po dobře vychlazeném melounu.

Své štěstí ve Sportce prý bude zkoušet dál, je to totiž jeho hezká tradice a zvyk, kterého se nechce vzdávat. „Pro mě je to především zábava s trochou adrenalinu. Výhra může klidně přijít, ale peníze se vydělávají hlavně poctivě rukama,“ dodává výherce.

Zajímavé je, že náš výherce nikdy nehraje jinou loterii, než je Sportka. Dokonce si ani nekupuje stírací losy, které bývají příjemným zpestřením herního zážitku a také skvělým dárkem téměř pro každou příležitost. Mezi nejoblíbenější losy patří ty z rodiny Černé perly, Zlaté rybky a Rentiéra.

Zajištěn do konce života. Americká loterie vynesla šťastlivci třicet miliard Enjoy Ve Spojených státech jeden ze sázejících vyhrál jackpot loterie Mega Millions, který činí 1,35 miliardy dolarů (přes 29,9 miliardy korun). Je to čtvrtá nejvyšší částka v dějinách amerických loterií, uvedla agentura AP. ČTK Přečíst článek

Další výherce se radoval ze 17 milionů

Ve stejný den přinesla Sportka milionovou radost ještě jednomu šťastnému výherci. Oproti Superjackpotu to byla výhra o něco skromnější, přesně 17 672 370 korun, ale radost udělala velikou. Manželé z Moravskoslezského kraje svou výhru použijí částečně na dlouho vytouženou rekonstrukci koupelny, dále podarují děti a vnoučata a něco si samozřejmě nechají jako zálohu na horší časy.

Sportka je nejstarší a také nejoblíbenější česká loterie, která je vlastně takovou malou továrnou na nové milionáře. A to dokazuje téměř při každém slosování. V roce 2024 se díky ní doposud radovalo z milionových výher už 184 šťastlivců. Mezi ně Sportka rozdělila částku blížící se 850 milionům korun.

Komárkova sázkovka Allwyn vydělala loni přes miliardu eur. Hlavně díky akvizici Camelotu Zprávy z firem Společnost Allwyn International, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, zvýšila v loňském roce díky akvizicím celkové tržby o 98 procent na 7,878 miliardy eur (zhruba 200 miliard korun). Vyplývá to předběžných a neauditovaných konsolidovaných výsledků. Provozní zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) vzrostl o 18 procent na 1,334 miliardy eur (téměř 34 miliard korun). Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, jednoho z nejbohatších Čechů. ČTK Přečíst článek