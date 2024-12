IKEA přidá lidem peníze i volno. Reálné mzdy porostou všude

Obchodní řetězec s nábytkem v Česku zaměstnává téměř 2500 lidí. Počet volných dní navíc bude záviset na tom, jak dlouho zaměstnanci v podniku pracují.

IKEA od 1. ledna 2025 zvýší mzdy v Česku v průměru o 5 procent. Navýšení mezd se týká téměř všech z více než 2400 zaměstnanců. Kromě toho přidává IKEA od začátku nového kalendářního roku k dosavadním 25 dnům dovolené až 5 dnů volna navíc. Počet volných dní navíc se přitom bude odvíjet od doby, kterou zaměstnanci v obchodním řetězci pracují. Navíc tak získají od ledna jeden až pět dní placeného volna navíc. Na nový benefit v plné výši dosáhnou ti, kteří v IKEA pracují 5 a více let.

„Věříme, že spokojení zaměstnanci jsou produktivnější, loajálnější a přinášejí lepší výsledky. Proto jsme se rozhodli zavést 5 dnů volna navíc a zvýšit mzdy. Tímto krokem chceme podpořit duševní a fyzické zdraví zaměstnanců, umožnit jim lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a ocenit jejich tvrdou práci a oddanost. Maloobchod je velmi dynamický sektor, který vyžaduje neustálou adaptaci a inovace. Investice do našich zaměstnanců je investicí do budoucnosti IKEA, protože jen díky nim můžeme dosahovat našich cílů a poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby,“ říká Daniela Kučová, manažerka pro odměňování v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Reálné mzdy porostou plošně

Mzdy českých zaměstnanců by v nadcházejícícm roce měly růst napříč celou ekonomikou. Nominální růst mezd odhadují odborníci mezi 5,5 a šesti procenty, což bude znamenat zvýšení mezd i v reálném vyjádření, tedy mzdy očištěné o vliv inflace. Česká národní banka ve své aktuální makroekonomické prognóze totiž očekává celoroční inflaci pro příští rok na úrovni 2,6 procenta.

Kupní síla domácností se ale podle ekonomů bude obnovovat jen pozvolna. „K obnovení předpandemické úrovně reálných mezd podle naší prognózy dojde až zhruba v polovině roku 2026, a to samé by mělo ve výsledku platit také pro spotřebu domácností,“ uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler.

