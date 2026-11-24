I miliardovou zakázku musíme umět odmítnout, říká nový prezident Metrostavu
Rekordní obrat není všechno. Aleš Gothard letos převzal vedení skupiny Metrostav s 82 společnostmi a zhruba sedmi tisíci zaměstnanci a chce, aby její firmy lépe spolupracovaly. Velké zakázky totiž znamenají také velká rizika, a některé je podle něj lepší odmítnout. V rozhovoru popisuje drahou islandskou lekci, stavění bez nafty v Norsku i české poměry, v nichž se místo řešení problému měsíce diskutuje o tom, kdo ho zaplatí.
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V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, že:
Přebíráte skupinu po roce s rekordním obratem. Co chcete změnit ve firmě, které se ekonomicky daří, a co naopak zachovat?
Zachovat chci to, díky čemu je Metrostav Metrostavem. Odborné schopnosti lidí a odpovědnost těch, kteří vedou firmy a stavby. Dobrý ekonomický výsledek nám zároveň dává prostor připravit se na další roky. Chci, abychom lépe využívali zkušenosti celé skupiny při přípravě zakázek, investicích i rozvoji lidí. Když někde umíme určitou práci výborně, neměla by z toho těžit jen jedna firma. Změna se má projevit tím, že se lidem bude lépe rozhodovat a pracovat. A nakonec i ve výsledcích.
Kde dosavadní způsob fungování naráží na své limity?
S rostoucí velikostí zakázek přestává stačit, aby si každá společnost řešila všechno sama. Velký projekt dnes potřebuje několik našich specializací, značné kapacity a finanční zajištění na řadu let. To už musíme posuzovat společně. Prostor pro zlepšení vidím i v předávání zkušeností. Chyba, kterou jsme vyřešili na jedné stavbě, se nesmí zbytečně opakovat na druhé. Chci proto lepší přehled o kapacitách a rizicích, aniž bychom zpomalili rozhodování na stavbách.
Skupina hodně vyrostla. Bavíme se o 82 společnostech a zhruba sedmi tisících zaměstnanců. Koordinovat takový celek už nebylo v silách jednoho člověka. Od původní centralizace jsme přešli k částečné decentralizaci. Teď potřebujeme najít rovnováhu. Nechat ředitelům volnou ruku, ale zároveň nastavovat společná pravidla a lépe využívat možnosti spolupráce.
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Déšť provázel slavnostní otevření, pozornost ale patřila tomu, co se skrývá pod střechou. Průmyslový palác na pražském Výstavišti má za sebou více než čtyři a půl roku náročných stavebních prací. Vyhořelé křídlo znovu stojí, nad střední halou se skví svatováclavská koruna a zrestaurovaný strop ukazuje umění dávných řemeslníků. Obnova za zhruba tři miliardy korun vrátila památce řadu původních detailů. A také možnost znovu hostit výstavy a veletrhy a další velké akce.
Rekordní obrat nestačí. Metrostav chce vydělávat chytřeji
Podle čeho za tři až pět let poznáme, že jste Metrostav posunul dál? Bude rozhodující velikost, ziskovost, nebo podíl zahraničí?
Za rozhodující považuji schopnost opakovaně vydělávat na kvalitně odvedených zakázkách a vytvářet prostředky pro další rozvoj. Budu sledovat výnosnost, cash flow i to, zda projekty dokončujeme podle plánu. Stejně podstatné je, jestli máme připravenou další generaci lidí, kteří je dokážou vést. Růst obratu i zahraničního působení může být výsledkem dobré práce. Samotná velikost skupiny ale neříká, jak kvalitní podnik jsme vybudovali.
Loňský obrat skupiny dosáhl 57,45 miliardy korun, zisk před zdaněním 2,25 miliardy. Co za těmito výsledky stálo a nakolik na ně lze navázat?
Rekordní byl obrat, zisk před zdaněním byl proti předchozímu roku nižší. Skupina přesto prokázala schopnost zvládnout velký objem práce v různých oborech a zemích. Pomohla stabilizace trhu a opírali jsme se o silnou zásobu zakázek. Na takový výsledek chceme navázat, ale jednotlivé roky se ve stavebnictví liší podle průběhu a dokončování projektů.
Pro mě je teď podstatné zlepšovat ekonomiku projektů a vybírat další práci tak, aby přinášela přiměřený výnos i při realistickém ocenění rizik. Naše portfolio je obrovské. Máme společnosti, které dělají zakázky za statisíce korun, a umíme zajistit i projekty v řádu desítek miliard.
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Zvenčí kostka, uvnitř konstrukce připomínající devět mostů nad sebou. Nová ostravská knihovna roste do výšky a stavbaře zaměstnává neobvyklým technickým řešením. Černá kostka nabídne prostor pro téměř milion knih, kreativní dílnu i experimentální kino. Její provoz pomůže řídit umělá inteligence.
Kde vidíte největší prostor pro růst: v dopravní infrastruktuře, energetice, pozemních stavbách, nebo v zahraničí?
V delším horizontu vidím výrazný potenciál v dopravní infrastruktuře a energetice, kde můžeme spojit stavební zkušenosti s technologickými specializacemi skupiny. Víme, co se chystá. Jde o dostavbu Pražského okruhu, dálnice D3 a dalších dálničních úseků. Celkem zbývá dostavět ještě zhruba 190 kilometrů dálnic. A pak železnice. Dnešní síť, jejíž základy pocházejí ještě z dob Rakouska-Uherska, je poměrně hustá, ale na hranici kapacity. Už tam víc vlaků nenacpete. Velký prostor proto vidím ve vysokorychlostních tratích a optimalizaci koridorů.
Energetika nám před pěti lety ukázala, že se potřebujeme umět postavit na vlastní nohy. Elektrická energie je jedna z mála věcí, které si v Česku umíme vyrobit sami. Vidíme hodně připravovaných zakázek, například spalovny komunálního odpadu nebo paroplynové zdroje. U velké části z nich jsme, ať už jako dodavatel stavební části, nebo jako hlavní dodavatel.
Zahraničí nám umožňuje uplatnit stejné schopnosti na dalších trzích. U pozemních staveb budou důležité konkrétní segmenty a kvalita jednotlivých projektů. Nechci ale sestavovat jednoduchý žebříček oborů. Příležitost musí odpovídat našim lidem, vybavení a kapitálu. Atraktivní trh ještě sám o sobě neznamená dobrou zakázku.
Jsou zakázky, do kterých byste dnes už nešli, přestože by skupině výrazně zvýšily obrat?
Ano, i velkou zakázku musíme umět odmítnout. Třeba když na nás přenáší obtížně vyčíslitelné riziko, které nemůžeme ovlivnit, nebo když termín nemá oporu v reálných podmínkách výstavby. Technicky náročné projekty patří k našemu podnikání. Je ale rozdíl mezi náročností, kterou umíme zvládnout, a závazkem, jehož dopad nelze rozumně ohraničit.
U každé významné nabídky chci vědět, co se stane při nepříznivém vývoji a zda jsme schopni takovou situaci ustát. Máme na to rizikové komise. Významné projekty podle hodnoty nabídky posuzujeme na úrovni holdingu a necháváme si je vysvětlit od lidí, kteří nabídku připravují.
Metrostav plánuje v pražské Libni další rozsáhlou výstavbu. V sousedství své centrály na Palmovce chce za více než miliardu korun vybudovat nový městský blok s kancelářemi pro vlastní zaměstnance a 150 byty, včetně mikrobytů. Vítězný architektonický návrh čerpá inspiraci z historie libeňského židovského města. Stavět by se podle šéfa Metrostav Development Ondřeje Buršíka mohlo začít přibližně za tři roky.
Metrostav chystá v Libni projekt za miliardu. Součástí městského bloku bude i 150 bytů
Reality
Metrostav plánuje v pražské Libni další rozsáhlou výstavbu. V sousedství své centrály na Palmovce chce za více než miliardu korun vybudovat nový městský blok s kancelářemi pro vlastní zaměstnance a 150 byty, včetně mikrobytů. Vítězný architektonický návrh čerpá inspiraci z historie libeňského židovského města. Stavět by se podle šéfa Metrostav Development Ondřeje Buršíka mohlo začít přibližně za tři roky.
Island byl drahou lekcí. V Norsku už stavíme bez nafty
V Metrostavu jste před lety rozjížděl první stavby na Islandu a na severu Evropy. Čím se tehdy česká firma dokázala prosadit a čím musí zahraničního zákazníka přesvědčit dnes?
Prosadili jsme se schopností zvládnout obtížnou práci a dokončit ji i v náročných podmínkách. Na Islandu jsme získávali zkušenosti s geologií i logistikou, které byly pro naše týmy nové. Byla to ale hodně drahá vstupenka. Museli jsme se vypořádat s extrémními průsaky vody do tunelu. Materiály na jejich zvládnutí jsme nakupovali z Evropy, ale placeni jsme byli v islandských korunách. A právě v letech 2008 až 2009 přišla na Islandu velká hospodářská krize. Zavládla panika a koruna začala padat.
Dokončené stavby nám ale postupně otevřely další příležitosti. Pokračovali jsme do Finska, Norska a Švédska, nedávno jsme dokončili i stavbu na Faerských ostrovech. Dnes jsou technické schopnosti pořád základem, ale zákazník potřebuje vidět také stabilní tým, finanční zázemí a spolehlivé řízení celého projektu. Chce mít jistotu, že umíme fungovat v jeho prostředí a že se na nás může obrátit i po předání stavby.
Co vás severské trhy naučily o řízení projektů, produktivitě a vztahu se zákazníkem?
Především důslednosti v přípravě a v zacházení s informacemi. Když máte drahou pracovní hodinu a složitou logistiku, rychle poznáte cenu špatně naplánované směny nebo chybějící dodávky. Stejně důležité je problém včas pojmenovat, doložit jeho dopad a jednat se zákazníkem. Do skupiny chci více přenášet právě takový přístup. Vycházet ze skutečných výkonů a nákladů a řešit odchylky v době, kdy ještě můžeme něco změnit. Důvěra zákazníka se buduje i tím, že od nás včas slyší nepříjemnou zprávu.
Ve Skandinávii jsou také mnohem lépe nastavené smluvní podmínky. Jsou vyváženější. Investoři používají své smluvní vzory a drží se jich. Nesnaží se v zadávací dokumentaci upravovat podmínky FIDIC tak, že sice platí červený FIDIC, ale s celou řadou výjimek. Zástupce investora je navíc skutečně součástí stavby. Tráví s námi většinu času a má pravomoc rozhodovat. Rozhodnutí tak přicházejí přímo na stavbě a ve chvíli, kdy je potřebujete. Je to rychlejší a srozumitelnější.
Kdybyste dnes znovu rozhodoval o vstupu na nový trh, co byste udělal jinak?
Od začátku bych věnoval více pozornosti místnímu zázemí a tomu, jak bude fungovat druhá a třetí zakázka. U první příležitosti člověk přirozeně soustředí energii na získání a zvládnutí stavby. Pro dlouhodobé působení ale potřebuje místní lidi, znalost smluvního prostředí a vztahy s dodavateli.
Důkladněji bych také prověřoval odolnost projektu vůči změnám kurzu, cen a dostupnosti kapacit. Předem bych stanovil podmínky, za kterých na trhu budeme pokračovat, i hranici přijatelné ztráty při jeho rozjezdu. Víc bych se soustředil také na výběr strategických partnerů. Ne proto, že bychom měli špatné zkušenosti z realizace staveb, ale aby se více potkávala naše očekávání dlouhodobé spolupráce.
Ve skále nad norským fjordem vznikly dvě dutiny vysoké jako pražská Petřínská rozhledna. Norská dcera Metrostavu v nich dokončuje obří úložiště odpadu ze zinkové huti společnosti Boliden. Stavbaři během necelého roku a půl vyrubali 880 tisíc metrů krychlových horniny a už jednají o vybudování dalších čtyř kaveren.
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Zprávy z firem
Ve skále nad norským fjordem vznikly dvě dutiny vysoké jako pražská Petřínská rozhledna. Norská dcera Metrostavu v nich dokončuje obří úložiště odpadu ze zinkové huti společnosti Boliden. Stavbaři během necelého roku a půl vyrubali 880 tisíc metrů krychlových horniny a už jednají o vybudování dalších čtyř kaveren.
Chcete především posilovat tam, kde už máte zázemí, nebo hledáte další země?
Přednost bych dával posilování našeho působení tam, kde máme schopný tým a známe zákazníky i podmínky trhu. Takové zázemí má velkou hodnotu a vyplatí se je rozvíjet. Novou zemi bych posuzoval podle konkrétní příležitosti a podle toho, zda tam máme s čím uspět dlouhodobě. Na mapě Evropy nepotřebujeme co nejvíce vlaječek. Potřebujeme v zahraničí firmy a týmy, které dokážou opakovaně získávat a dobře realizovat zakázky.
V roce 2020 jsme založili dceřinou společnost Metrostav Norge. Dnes tam máme zhruba 380 zaměstnanců. Většinou jsou to Češi a Slováci, ale výrazně roste i podíl místních Norů, mimo jiné kvůli jazykovým potřebám. Norština je těžký jazyk, zvlášť když je vám pětapadesát, celý život obsluhujete vrtný stroj a své práci skvěle rozumíte.
Jak velkou roli mají zahraniční zakázky hrát v budoucích výsledcích Metrostavu?
Zahraničí má být dlouhodobě významnou součástí skupiny a rád bych jeho přínos dál rozvíjel. Vedle obchodních příležitostí nám pomáhá snižovat závislost na vývoji jednoho trhu a přináší nové zkušenosti. Přesný poměr bych ale nepovyšoval nad kvalitu podnikání. Důležitější je, kolik jednotlivé trhy přinášejí po započtení nákladů a rizik a zda na nich dokážeme dál růst.
Jedním z původních impulzů ke vstupu na Island byla příprava na období, kdy se v Česku mělo razit méně tunelů. Díky tomu jsme dokázali využít kapacity, a hlavně je udržet. Tunelář vám dlouhodobě nevydrží sedět a nic nedělat. Odejde. A pak ho neseženete. Nemáme zahraniční mateřskou společnost, od které bychom mohli přebírat nové technologie a postupy. Zkušenosti proto získáváme v Česku a na zahraničních trzích, kde působíme.
Co je při expanzi nejtěžší: získat první zakázku, sestavit místní tým, nebo dlouhodobě dosahovat zisku?
Nejtěžší je dlouhodobě vydělávat. První zakázku můžete získat mimořádným úsilím, ale teprve další projekty ukážou, zda máte životaschopné podnikání. Bez dobrého místního týmu to jde obtížně, ale jde to. Koupě firmy dává smysl, pokud přináší kvalitní lidi, vztahy se zákazníky nebo schopnost, kterou bychom sami budovali příliš dlouho. Musíme však dobře rozumět jejím závazkům a rozpracovaným zakázkám. Podstatné je také udržet lidi, kvůli kterým firmu kupujeme. Samotným převzetím podílu jejich důvěru nezískáme.
V Norsku je obrovská konkurence. Pokud se nepletu, působí tam asi 24 firem, které dokážou razit tunely. Tunelů tam mají šest tisíc kilometrů. Zakázky sice jsou, ale jednoduché to není. A nároky rostou, zvlášť pokud jde o uhlíkovou stopu. Na několika projektech jsme se naučili pracovat s čistě elektrickou mechanizací, bez fosilních paliv i bez rostlinných olejů. Na jednom projektu v Røldalu jsme tento přístup dotáhli do důsledku. I betonárka běží bezemisně, kamenivo se prohřívá elektřinou a máme elektrické autodomíchávače.
Nejdřív to byly porodní bolesti. Zaměstnanci si stěžovali, že je to jiná práce než s klasickým strojem. Dnes si to chválí. Investor nám připravil dostatečné elektrické přípojky, abychom mohli nabíjet baterie. A povedlo se to dotáhnout až do konce.
Skupina Metrostav loni utržila 57,45 miliardy korun a vykázala zisk 2,25 miliardy. Valná hromada zároveň schválila nové uspořádání řízení koncernu. Dosavadního prezidenta Františka Kočího od 1. července vystřídá Aleš Gothard, Kočí zamíří do čela dozorčí rady Metrostavu.
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Zprávy z firem
Skupina Metrostav loni utržila 57,45 miliardy korun a vykázala zisk 2,25 miliardy. Valná hromada zároveň schválila nové uspořádání řízení koncernu. Dosavadního prezidenta Františka Kočího od 1. července vystřídá Aleš Gothard, Kočí zamíří do čela dozorčí rady Metrostavu.
Jak dnes vypadá zásoba zakázek skupiny a co vám říká o vývoji stavebnictví v příštích letech?
Zásoba práce se v tuto chvíli jeví jako dobrá. Pro další vývoj bude důležité, aby na současné zakázky plynule navazovaly nové a investoři dokázali připravované projekty skutečně zahajovat. Stavebnictví potřebuje předvídatelnost, protože podle ní firmy plánují lidi i investice do techniky. Současný výhled proto vnímám pozitivně, ale bude záležet také na tempu přípravy a financování dalších staveb.
Pokud by se v Česku podařilo výrazně urychlit přípravu dopravních, bytových i energetických projektů, měly by je stavební firmy kapacitu postavit?
Při postupném a předvídatelném nárůstu by si firmy kapacity dokázaly rozšiřovat. Souběžné spuštění velkého množství staveb by ale vytvořilo úzká místa, zejména u zkušených lidí a specializovaných dodavatelů. Potřebujeme dostatečný předstih, abychom mohli přijímat a vychovávat pracovníky a investovat do techniky.
Urychlení přípravy je proto nutné spojit s věrohodným harmonogramem investic. Část kapacity můžeme získat také lepší organizací a prefabrikací. Samotný počet zaměstnanců není jediným měřítkem toho, kolik práce dokážeme odvést.
České stavby brzdí spory. Ve Skandinávii rozhodují rychleji
Co dnes nejvíce rozhoduje o ceně a termínu stavby?
Cena a termín se z velké části určují už při přípravě. Potřebujete jasné zadání, odpovídající průzkum a dokumentaci, podle které lze skutečně stavět. Dodatečná změna pak často zasáhne několik profesí a celý harmonogram. My odpovídáme za organizaci práce, produktivitu a včasné upozornění na problémy. Od investora potřebujeme připravené staveniště a rozhodování, které odpovídá tempu stavby.
Pomáhá také smlouva, která předem stanoví postup při změnách. Když se místo rozhodnutí několik měsíců diskutuje, kdo problém zaplatí, stavba se tím neposune. Často pak musí náklady průběžně financovat zhotovitel, což je také špatně.
U kterých profesí je nejtěžší získat nové lidi a jak chcete zajistit, aby měl Metrostav dostatek odborníků i za deset let?
Velkou pozornost bych věnoval zkušeným stavbyvedoucím a vedoucím projektů, ale i přípravářům a odborným dělnickým profesím. Konkrétní nedostatek se liší podle regionu a typu práce. Výhled na deset let musíme řešit už u škol a prvního zaměstnání. Mladý člověk potřebuje dostat smysluplnou práci, zkušeného kolegu a postupně také odpovědnost.
Musíme si přiznat, že stavebnictví dnes není obor, do kterého by se mladí lidé hrnuli. Pracujete venku, často v blátě a nepříznivém počasí, pod tlakem termínů a nároků investorů. Nesete velkou odpovědnost za bezpečnost, kvalitu i peníze, přitom marže bývají poměrně nízké. To všechno ovlivňuje přitažlivost oboru. Má ale jednu silnou stránku. Za vaší prací zůstává něco konkrétního, co lidem slouží desítky let.
Naším úkolem je vedle toho nabídnout dobré pracovní podmínky, odpovídající odměnu a možnost profesně růst. Samotné nadšení pro stavění nestačí. Manažery se obvykle snažíme vychovávat z lidí na nižších pozicích, aby do vedoucích rolí přirozeně dorostli. Více než přivádět hotové manažery zvenčí chceme přijímat lidi na jiné pozice a postupně je rozvíjet.
AI ve stavebnictví? Pomůže s prací, odpovědnost zůstane lidem
Které technologie už dnes prokazatelně zkracují výstavbu nebo snižují náklady? Kde naopak zatím zůstává spíše u očekávání?
Konkrétní přínos vidím v prefabrikaci tam, kde lze opakovat stejné prvky, a v digitální koordinaci profesí před zahájením prací. Pokud odhalíte kolizi konstrukce a rozvodů v modelu, vyhnete se jejímu řešení na hotové stavbě. Podobně má smysl strojní řízení a měření skutečných výkonů. U každého nasazení je ale nutné porovnat náklady a výsledek.
Opatrný jsem u slibů plošné robotizace staveb nebo automatického řízení projektu umělou inteligencí. Pomoc při práci s dokumenty je užitečná, odpovědné rozhodnutí o konkrétní stavbě však stále vyžaduje zkušenost. AI nám pomáhá také s plněním nároků zadavatelů na vykazování a reporty. Pohráváme si s myšlenkou, že by nám pomáhala připravovat nabídky. Odpovědnost ale vždycky nese člověk. Ve stavebnictví je daná zákonem. Nemůžete říct: „Spadlo to, ale měl jsem tady napsané, že to nespadne.“
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Jak vysoko mezi vašimi prioritami stojí prefabrikace, automatizace a digitální řízení staveb?
Stojí vysoko, protože potřebujeme zvýšit výkon při omezené dostupnosti lidí. Investice bych soustředil na postupy a vybavení, které využijeme opakovaně na více zakázkách. U digitálního řízení má velkou hodnotu propojení přípravy, harmonogramu a skutečných nákladů. Vedoucí projektu potřebuje včas vědět, kde vzniká odchylka a co ji způsobuje. U prefabrikace zase musíme posuzovat celý postup včetně dopravy a montáže. Součástí každé takové investice musí být i příprava lidí, kteří s novým systémem nebo technikou budou pracovat.
Portfolio skupiny sahá od rekonstrukce hotelu Fairmont přes železnice a metro až po energetické stavby. Který typ projektů bude mít v příštích letech největší význam?
Strategický význam vidím ve velkých infrastrukturních a energetických projektech, které vyžadují dlouhou přípravu a kombinaci více odborností. V dopravě jde o rozvoj železnice a městské dopravy, v energetice o nové zdroje i modernizaci stávajících zařízení. Pro skupinu jsou zajímavé právě zakázky, kde dokážeme spojit stavební a technologické zkušenosti.
Zároveň potřebujeme vyvážené portfolio. Několik velkých projektů na dlouhá léta dopředu je významná příležitost, ale také velká koncentrace kapacit a rizik. Rezervy máme v technologických projektech, kde vidím prostor k rozvoji. Investoři dnes chtějí soutěžit zakázky i jinými způsoby, než na jaké jsme byli dlouhá léta zvyklí. Na to musíme umět reagovat.
Co vám zkušenosti z velkých a technicky náročných staveb říkají o tom, jak omezit prodlužování a prodražování projektů?
Na přípravě se nevyplatí šetřit čas, který pak mnohonásobně ztratíte při realizaci. U podzemních staveb je zásadní průzkum a jasný postup pro případ, že se skutečné podmínky liší od předpokladů. U složitých budov zase koordinace konstrukcí a technologií. Pomohlo by také dřívější zapojení zkušeností zhotovitele do hledání realizovatelného řešení při zachování transparentní soutěže.
Potřebujete, aby investor i dodavatel měli lidi s pravomocí včas rozhodnout. Technický problém se často dá vyřešit rychleji než spor o to, kdo má o řešení rozhodnout. V zahraničí poměrně často vidíme přístupy označované jako best value procurement nebo projekty typu alliance. U aliančních projektů sedíte u jednoho stolu vy, projektant i investor a hledáte ideální řešení. Investor má na začátku jen koncepci: „Chci propojit tohle město s tímhle. Pojďme to vymyslet společně.“ Myslím, že by to dokázalo ušetřit čas i peníze.
Existuje typ stavby nebo konkrétní trh, na kterém byste chtěl Metrostav prosadit, ale skupina tam zatím nemá výrazné zastoupení?
Rád bych dále rozvíjel naši schopnost dodávat větší a ucelenější části energetických a technologických projektů. Máme na co navazovat a vidím příležitost lépe propojit jednotlivé specializace skupiny. Významné by bylo, že bychom pro zákazníka dokázali převzít odpovědnost za širší část projektu.
Nový obor nebo zemi bych ale vybíral podle konkrétního obchodního záměru a týmu, který jej dokáže naplnit. U podobných rozhodnutí je důležitější dobrá příprava než předčasné veřejné oznámení.
Co se s novým uspořádáním řízení prakticky změní pro jednotlivé společnosti skupiny? O čem budou nově rozhodovat společně?
Chci dosáhnout toho, aby bylo jasné, o čem si firma rozhoduje sama a kdy má věc řešit v rámci skupiny. Běžné řízení zakázek musí zůstat u lidí, kteří znají zákazníka a stavbu. Na úrovni skupiny potřebujeme společně posuzovat zejména významné investice, velká rizika a příležitosti, které přesahují jednu společnost.
Centrála má fungovat jako servisní organizace. Dodávat podklady a podporu a pomáhat sladit postup tam, kde se uskutečňují zakázky a vznikají tržby. Konkrétní rozhodování přitom musí respektovat pravomoci a odpovědnost příslušných orgánů jednotlivých společností.
Akcionáři stavební skupiny Metrostav na valné hromadě schválili dividendu 55 korun na akcii. Celkem si rozdělí 434,9 milionu korun, zatímco zhruba 834 milionů korun skupina ponechá na další investice. Čistý zisk Metrostavu loni mírně klesl na 1,65 miliardy korun.
Metrostav vyplatí akcionářům 435 milionů. Dividenda zůstává stejná jako loni
Zprávy z firem
Akcionáři stavební skupiny Metrostav na valné hromadě schválili dividendu 55 korun na akcii. Celkem si rozdělí 434,9 milionu korun, zatímco zhruba 834 milionů korun skupina ponechá na další investice. Čistý zisk Metrostavu loni mírně klesl na 1,65 miliardy korun.
Kde vidíte největší nevyužitý prostor pro spolupráci? Ve sdílení lidí a techniky, nákupu, nebo při získávání velkých zakázek?
Největší přínos očekávám při přípravě a realizaci složitých zakázek, kde se naše odbornosti doplňují. Tam můžeme zákazníkovi nabídnout řešení, které by jednotlivá firma sama nepřipravila. Sdílení techniky a společný nákup vybraných položek mohou také přinést úspory, ale musíme je vyhodnocovat včetně dopravy, dostupnosti a dalších nákladů. Nemá smysl, aby si každá společnost vybírala vlastního poskytovatele mobilních služeb. Na druhou stranu nikomu nebudeme diktovat, jaké si má koupit tužky.
U lidí je třeba větší citlivost, protože každý projekt potřebuje stabilní tým. Začal bych dobrým přehledem o kapacitách a včasným plánováním, aby spolupráce řešila skutečnou potřebu konkrétních firem.
Jak chcete zachovat podnikavost jednotlivých firem a zároveň zajistit, aby skupina postupovala podle společné strategie?
Vedení každé společnosti musí znát cíle, mít přiměřené pravomoci a nést odpovědnost za výsledek. Společná strategie má konkrétně určovat, kam investujeme a jaká rizika jsme ochotni přijímat. Uvnitř tohoto rámce musí mít firmy dost prostoru hledat vlastní obchodní příležitosti. Od centrály očekávám, že jim pomůže tam, kde má skupina větší sílu nebo zkušenost. A od ředitelů potřebuji otevřenost. Problém se musí dostat na stůl včas, dokud ještě můžeme společně ovlivnit jeho řešení.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.