Jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Sněmovna prosadila zásadní změnu stavebního zákona
Sněmovna přehlasovala Senát a definitivně schválila koaliční novelu stavebního zákona. Ta zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů a slibuje rychlejší povolování staveb. Opozice však varuje před kolapsem stavebního řízení, dražší správou i zvýhodňováním developerů. Normu nyní dostane k podpisu prezident.
Poslanecká sněmovna stvrdila hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů rozsáhlou novelu stavebního zákona. Senátní veto přehlasovalo 104 koaličních poslanců, proti bylo 53 zástupců opozice. Debata před hlasováním zabrala přibližně pět hodin čistého času.
Hlavní změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů. Předkladatelé si od nového uspořádání slibují zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů. K povolení stavby by mělo stačit jediné sloučené řízení, které povede jeden úřad a uzavře je jedním rozhodnutím.
Zahrada nemusí sloužit jen k pěstování zeleniny nebo víkendovému odpočinku. Majitelé na ní často chtějí vybudovat pergolu, skleník, bazén, zahradní domek, někdy dokonce rodinný dům. Než se ale pustí do plánování, měli by vědět, že rozhodující není jen zápis v katastru nemovitostí. Klíčový je hlavně územní plán, skutečný účel stavby, velikost pozemku a pravidla nového stavebního zákona.
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Zahrada nemusí sloužit jen k pěstování zeleniny nebo víkendovému odpočinku. Majitelé na ní často chtějí vybudovat pergolu, skleník, bazén, zahradní domek, někdy dokonce rodinný dům. Než se ale pustí do plánování, měli by vědět, že rozhodující není jen zápis v katastru nemovitostí. Klíčový je hlavně územní plán, skutečný účel stavby, velikost pozemku a pravidla nového stavebního zákona.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) novelu hájila tím, že odstraní zbytečné řetězení jednotlivých řízení. Cílem podle ní není zvýhodnit investory na úkor občanů, ale ukončit stav, kdy obě strany narážejí na soustavu nekoordinovaných úředních postupů.
Senát žádal standardní legislativní proces
Senát novelu v srpnu zamítl a v doprovodném usnesení vyzval poslance, aby jeho veto nepřehlasovali. Stejný apel před hlasováním zopakoval předseda senátního hospodářského výboru Miroslav Plevný (STAN).
Podle horní komory by měla vláda připravit komplexní novelu standardní legislativní cestou. Kritiku vyvolalo především to, že rozsáhlou změnu nepředložil kabinet, ale poslanci vládní koalice. Návrh tak neprošel klasickým meziresortním připomínkovým řízením.
Plevný současně zpochybnil představu, že samotný vznik centrálního stavebního úřadu automaticky urychlí povolování. Nová soustava bude podle něj naopak dražší než současný systém.
Opozice varuje před kolapsem úřadů
Tvrdá kritika zaznívala také ze sněmovní opozice. Její poslanci označovali novelu za prokorupční, odporující veřejnému zájmu a oslabující postavení obcí. Část z nich ji nazvala legislativním paskvilem.
„Zákon psaný na míru developerům a pro developery,“ prohlásil bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Dopady novely označil za katastrofální. „Já myslím, že s tímto zákonem ještě zažijeme zásadní problémy,“ dodal.
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V roce 2026 by byty v České republice mohly zdražit o více než sedm procent. Navzdory růstu nové nabídky bytů na trhu o zhruba tři procenta v ČR i v Praze totiž zůstává poptávka po bydlení v zemi vysoká. Více než polovina developerských společností navíc v současnosti nevnímá, že by se snižoval zájem o nákup bytů ze strany investorů. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research představené na konferenci Setkání lídrů developmentu v Praze. Studie se zúčastnilo 36 developerských společností zaměřených na výstavbu bytů.
Opozice rovněž varuje, že změna může vyvolat personální otřes na stavebních úřadech. Někteří současní úředníci podle kritiků nebudou ochotni přejít z obecních a krajských úřadů pod novou státní stavební správu. To by mohlo povolování staveb místo očekávaného zrychlení naopak ochromit.
Vlastní stavební předpisy pro krajská města
Novela obsahuje také další významné změny. Všechna krajská města získají právo vydávat vlastní stavební předpisy. Územní plánování se přesune do samostatné působnosti obcí a krajů.
Změnit se má rovněž odvolací řízení. Nadřízený úřad bude muset ve věci přímo rozhodnout a nebude ji smět vrátit nižší instanci k novému projednání. Předkladatelé si od toho slibují konec takzvaného úředního ping-pongu, který dokáže přípravu staveb prodlužovat o měsíce i roky.
Hromadné bydlení jako veřejný zájem
Zákon nově stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb jsou ve veřejném zájmu. Toto ustanovení může mít význam například při rozhodování o vyvlastnění potřebných pozemků.
Mezi vyhrazené stavby budou nově patřit také projekty hromadného bydlení. Půjde o stavby nebo soubory staveb s převažující funkcí bydlení a celkovou podlahovou plochou nejméně 10 tisíc metrů čtverečních.
Kritiku v Senátu vyvolala rovněž výjimka, která za určitých podmínek umožní zachovat nelegálně postavené stavby. Schválenou novelu nyní posoudí prezident republiky.